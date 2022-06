Pogba de retour en Serie A, Sabatini s’en félicite

Walter Sabatini, l’ancien responsable du recrutement de la Roma, se félicite du come-back de Paul Pogba dans le championnat italien.

L'ancien responsable des transferts de la Roma, Walter Sabatini, encourage la Juventus dans sa volonté de récupérer son ancienne star, le Français Paul Pogba. Pour lui, cette acquisition serait un excellent signal envoyé sur la santé du championnat italien.

Pogba devrait rejoindre la Juve suite à l’expiration de son contrat à Manchester United. Sabatini est au fait de cette possible arrivée. Il a déclaré à Tuttosport : "Son retour à la Juventus, c'est un signal puissant. Un signal fort pour les rivaux mais aussi pour le football italien qui doit récupérer des positions par rapport aux championnats étrangers."

Pogba attendu à Turin au début du mois de juillet

Pogba aurait accepté des conditions personnelles avec la Juve sur un contrat initial de trois ans. Son venue chez les Bianconeri devrait être officialisée au début du mois de juillet.

Dans son documentaire diffusé sur Amazon Prime, l’international français n’a pas dévoilé sa future destination, mais il a donné un indice sur ce que doit être son futur environnement : « Comme tout le monde, j'ai besoin de me sentir aimé, que les gens soient heureux de ce que je réalise... À partir du moment où le club fait l'effort de vous connaître, on peut donner le meilleur de soi-même car on se sent libéré mentalement ».

Pour rappel, lors de son premier passage à la Juventus (entre 2012 et 2016), il a disputé 178 matches et marqué 34 buts. Il a aussi grandement participé à la conquête de quatre Scudetti consécutifs, que ça soit sous les ordres d’Antonio Conte ou ceux de Massimiliano Allegri.