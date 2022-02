Pochettino, Kimpembe et les réactions après PSG - ASSE (3-1)

Une semaine après leur faux-pas contre Nantes, les joueurs du PSG ont rebondi ce samedi. Et ils l’ont fait d’une belle manière. Contre l’ASSE, et malgré une entame compliquée, les leaders de la Ligue 1 l’ont emporté sans trop de peine (3-1). Au coup de sifflet final, ils se sont dits contents et Mauricio Pochettino, l’entraineur, n’a pas manqué de mettre en avant la brillante performance de Lionel Messi.

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur Canal+) : « C’est impossible qu’il y ait un débat sur Lionel Messi. Il est incroyable, magnifique. Aujourd’hui, il lui a seulement manqué un but. Il a très bien joué. L’équipe a été confortable. Progressivement, on essaye de jouer de mieux en mieux ».

Presnel Kimpembe (défenseur du PSG sur Canal+) : « En 1e mi-temps, ce n’était pas facile, il y a eu beaucoup de déchet technique. On a perdu des ballons. On a rectifié le tir à la mt, et on a fait ce qu’il fallait pour revenir dans le match. On sait qu’on a de la qualité offensive, et aussi défensivement. On a concédé un but, même si c’était une erreur. On est une équipe et il faut tenir lors des moments difficiles. C’est du positif. Y a de la qualité, mais ça ne suffit pas. Il faut rester constant dans tous les matches. On a vu contre Nantes que quand on se relâche, on le paye cash ».

Danilo Pereira (milieu de terrain du PSG sur Canal+) : « La passe décisive de Mbappé est plus belle que mon but, elle est magnifique. C’était facile de conclure ensuite. Ça fait plaisir en tous cas de marquer. Surtout, après le « caca » que j’ai fait en première période (rires). Oui, je peux jouer à tous les postes. C’est la caractéristique que j’ai. Je suis polyvalent et j’aide l’équipe. On a été fabuleux techniquement ? Sur le terrain, on ne peut pas trop le voir. Mais je vais revoir le match, notamment pour voir ce que j’ai fait du mal et du bien. Prêts pour la suite ? Oui, mais on doit faire beaucoup moins d’erreurs qu’aujourd’hui. Mais la 2e période était bonne en tous cas. »

Paul Bernardoni (gardien de l'ASSE) : "On a fait une bonne première période. On a manqué de réalisme et eux ont été tueurs au bon moment. Il y a ça et aussi le fait qu'ils tuent le match en dix minutes. On part avec des regrets car on aurait aimé revenir au score. C'est frustrant. Mais on est fiers aussi de notre prestation, et on n'a pas à rougir. Ce sont des joueurs de grands talents en face. On l'a encore vu. Mais nous aussi on a eu des situations, et il va falloir retenir ça. Et ce n'est jamais facile ici. Il faut toujours retenir du positif".