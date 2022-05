Pochettino : "Aujourd'hui je suis à 100% au PSG"

Après une saison décevante sur le plan du jeu, l'entraîneur parisien peut-il résister au renouveau du club cet été ?

Qui sera l'entraîneur du PSG la saison prochaine ? La question est désormais au centre de l'actualité du club de la capitale, après l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé et alors que la venue de Luis Campos comme directeur sportif est toute proche.

Les noms de Ruben Amorim ou Antonio Conte ont notamment été cités, tandis que Mauricio Pochettino est toujours sous contrat pour la saison prochaine.

"J'espère continuer au PSG"

Le technicien argentin espère toujours poursuivre son mandat à la tête des Rouge et Bleu, malgré les nombreuses critiques dont il a fait l'objet cette saison, notamment devant la faible qualité de jeu proposée. Quelque peu sifflé lors des célébrations du titre, Pochettino ne souhaite pas pour autant quitter le navire.

"Aujourd'hui je suis à 100% au PSG, il me reste un an de contrat et j'espère continuer, bien sûr. Les défis sont là et être au PSG motive un entraîneur", a affirmé ce jeudi l'intéressé lors d'un entretien avec la Cadena Cope.

Cette volonté de rester de la part de l'ancien défenseur central et capitaine du club peut-elle convaincre les dirigeants, alors que Paris s'apprête à faire sa révolution cet été ?

"Ce sera jugé sur mon travail"

Ces derniers jours, L'Equipe affirmait que ses bonnes relations avec Kylian Mbappé, désormais certain de rester, pourraient jouer en sa faveur.

"Je ne pense pas. Ce sera jugé sur le travail. Nous avons gagné les titres que les entraîneurs précédents ont remporté. Il faut y donner de la valeur. Ce championnat n'est pas facile", s'est -il défendu.

"Le seul titre qui nous reste à gagner est celui que personne n'a gagné en plus de 50 ans : la Ligue des champions. C'est un club qui a de l'ambition, qui donne la possibilité de lutter pour des trophées. La déception a été la Ligue des champions."

Aura-t-il une une nouvelle occasion d'effacer cette déception ? Réponse dans les jours et semaines qui viennent.