Plusieurs cadres de l’équipe de France ont écourté leur entraînement

Karim Benzema, Raphaël Varane, Christopher Nkunku et Aurélien Tchouaméni n'ont pas pu terminer la séance d'entraînement avec le reste du groupe.

Arrivés à Clairefontaine ce lundi, les 26 joueurs sélectionnés avec l’équipe de France pour la Coupe du Monde 2022 ont pris part à leur première séance d’entraînement ce mardi devant un public qui n’a pas hésité à donner de la voix pour encourager leurs idoles.

Benzema et Varane ont quitté l'entraînement plus tôt

Malheureusement, cette séance a été écourtée pour plusieurs joueurs, à une semaine du premier match des Bleus au Qatar face à l’Australie. Comme le révèle L’Équipe, Karim Benzema et Raphaël Varane, qui se remettent tous deux d’une blessure à la cuisse, ont quitté la séance d’entraînement plus tôt que leurs coéquipiers. Le Ballon d’Or 2022 et le champion du monde 2018 ont seulement fait de la course avec le reste du groupe, mais sont partis faire du travail en salle lorsque ces derniers ont commencé les jeux avec ballon.

🇫🇷 Nkunku contraint de quitter l'entrainement des Bleus en boitant. pic.twitter.com/yJrL7yHP65 — RMC Sport (@RMCsport) November 15, 2022

Nkunku et Tchouaméni ont aussi dû partir plus tôt

Tous deux cadres de l’équipe de France, leur état de forme reste donc encore un mystère à une semaine du coup d’envoi du Mondial pour les champions du Monde en titre. De son côté, Christopher Nkunku a également dû partir avant la fin de l’entraînement du jour suite à un choc avec Eduardo Camavinga.

À noter qu’Aurélien Tchouaméni n’a pas pris part à l’opposition de fin d’entraînement. Pour rappel, Didier Deschamps et ses joueurs s’envoleront mercredi matin pour le Qatar, où ils devraient arriver dans l’après-midi.