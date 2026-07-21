Plus rapide que prévu... Rodrygo crée la surprise au Real Madrid

Le Brésilien Rodrygo se rapproche d'un précieux coup de pouce moral dans son parcours de rétablissement avec le Real Madrid, après que les examens et le programme de rééducation ont révélé des progrès plus rapides que prévu, ce qui renforce les espoirs du club de le récupérer au cours de la seconde moitié de la saison.

Le quotidien espagnol AS a révélé que le Real Madrid est désormais plus optimiste concernant le rétablissement de son attaquant brésilien Rodrygo, des indices laissant entrevoir la possibilité d'un retour en janvier prochain, soit avant la date qui était prévue au moment de sa blessure.

Rodrygo avait été victime, le 2 mars dernier, d'une grave blessure lors de la rencontre face à Getafe, à savoir une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe du genou droit, une blessure qui a mis fin à sa saison et l'a également privé de participer avec la sélection du Brésil à la Coupe du monde 2026, dont la Seleção a été éliminée en huitièmes de finale.

Selon le rapport, le joueur âgé de 25 ans avance à grands pas dans son programme de soins, se rapprochant désormais d'un rétablissement en dix mois au lieu des douze mois estimés lors du diagnostic initial.

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Rodrygo a subi une opération chirurgicale le 10 mars, avant d'entamer un programme intensif de kinésithérapie et de rééducation, axé sur la récupération de la mobilité du genou et le maintien de sa condition physique en salle de sport. Le quotidien a ajouté que le joueur marche de manière normale depuis plusieurs semaines, ce qui lui a permis de mener sa vie quotidienne comme à l'accoutumée. Il a également assisté aux matchs de la Coupe du monde en tant que supporter de la sélection brésilienne, et a rencontré à cette occasion la star portugaise Cristiano Ronaldo.

Bien que l'obtention du feu vert médical en janvier prochain semble être l'objectif le plus proche, le retour à une pleine disponibilité pour les matchs et à la composition de départ pourrait nécessiter une période supplémentaire.

Malgré son éloignement des terrains, Rodrygo a maintenu sa présence dans les coulisses du Real Madrid, puisqu'il a rejoint le centre d'entraînement de Valdebebas dès le premier jour de la préparation de la nouvelle saison, sous la houlette du nouvel entraîneur José Mourinho. Rodrygo a passé les examens médicaux avec les joueurs qui n'ont pas disputé la Coupe du monde, et est resté constamment présent aux côtés de l'équipe.

Le rapport a également indiqué que le départ de Dani Carvajal a entraîné une réorganisation du brassard de capitaine au sein du club : Federico Valverde est devenu le premier capitaine, suivi de Vinicius Junior, puis de Thibaut Courtois, tandis que Rodrygo occupe la quatrième place dans la hiérarchie du capitanat au sein de l'équipe.

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