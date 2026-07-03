Plus rapide que Mbappé… Une « fusée australienne » menace la défense de l’équipe d’Égypte lors de cette soirée décisive

À l’approche du match décisif entre l’Égypte et l’Australie en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, un nom émerge dans le camp des « Kangourous » comme un potentiel cauchemar pour la défense des Pharaons : Jordan Bos, l’ailier fulgurant qui a surpassé Mbappé et Haaland.

Selon les données officielles de la FIFA, Bos a atteint une vitesse maximale de 36,7 km/h lors de la victoire inaugurale de l’Australie 2-0 contre la Turquie, une performance qui l’a propulsé en tête du classement des joueurs les plus rapides de la première journée de la phase de groupes, devant des références de la vitesse comme Kylian Mbappé, Erling Haaland et Micky van de Ven.

À 23 ans, l’attaquant s’apprête donc à devenir l’arme fatale des « Socceroos » vendredi au AT&T Stadium, face à la sélection de Mohamed Salah.

Un match sans demi-mesure, puisque ni l’une ni l’autre n’a jamais franchi l’écueil d’un match à élimination directe en Coupe du monde, avec, à la clé, la perspective d’affronter l’Argentine de Messi en huitièmes de finale.

En Australie, Bos n’est plus un simple « espoir ». Son transfert l’été dernier au FC Feyenoord, aux Pays-Bas, a révélé son potentiel d’arrière offensif : 4 buts et 9 passes décisives lors de sa première saison dans le championnat néerlandais.

Bos a été titulaire lors des trois matches de la phase de groupes, contribuant à la deuxième place de son équipe derrière les États-Unis et à la qualification pour affronter l’Égypte. Après l’avoir aligné au poste d’arrière gauche face à la Turquie, le sélectionneur Tony Popović a mis en avant la polyvalence du joueur en le faisant évoluer comme ailier droit contre le Paraguay lors du dernier match de la phase de groupes, confirmant ainsi que sa vitesse n’était pas son seul atout.