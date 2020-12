Plus de blessures que de buts ? La stat terrible d'Hazard

Depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard a subi plus de blessures (8) qu'il n'a été impliqué dans des buts (7).

Dans l'esprit des supporters du , il allait être le nouveau Cristiano Ronaldo, mais Eden Hazard s'est plutôt révélé être le nouveau Gareth Bale.

Pas mal de blessures et quelques buts. Le ratio est même inversé, pour un joueur qui s'est blessé (à 8 reprises) plus de fois qu'il n'a marqué (seulement 7 fois) depuis son arrivée en provenance de pour la bagatelle de 116 millions d'euros.

Une véritabkle malédiction pour le Belge, qui entamait bien la saison avec un importantissime penalty inscrit à l'extérieur en Ligue des Champions face à l' pour un succès 2-0 qui a su garder intactes les ambitions de son club en Ligue des Champions, mais aussi, notamment, une superbe frappe depuis l'extérieur de la surface contre en championnat d' .

Le coach merengue, Zinédine Zidane, a la certitude qu'Eden Hazard reviendra plus fort après la nouvelle blessure qu'il a contractée. Lorsqu'il lui a été demandé lors d'une conférence de presse si Hazard pouvait subir un impact psychologique après une autre blessure, Zidane a répondu : "Non. Parfois, des blessures surviennent et nous devons les surmonter. Il est fort, je n'en doute pas. Il traverse une période difficile ces derniers temps. Nous allons l'aider à aller mieux bientôt."

"C'est une situation compliquée pour Eden, a poursuivi le coach merengue. Il n'a jamais été blessé dans sa carrière et a maintenant beaucoup de contrariétés. Il reviendra sûrement plus fort. Nous avons hâte de le revoir avec nous."

L'international belge a souffert de problèmes de cheville et de jambe depuis qu'il a rejoint les géants espagnols de Chelsea il y a près de 18 mois. La saison dernière, il n'a commencé que 14 matchs en , jouant un rôle mineur dans le titre de champion d'Espagne glané par le club. Des difficultés qui se sont poursuivies durant la saison en cours puisqu'il a subi une blessure au muscle droit fémoral de la cuisse droite lors de sa troisième titularisation de l'exercice. Eden hazard au Real Madrid, un flop ? l'ailier belge a encore largement le temps de retourner la situation en sa faveur.