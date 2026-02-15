Play-offs du championnat 2026 : calendrier, dates et équipes en lice pour la Premier League

Le championnat anglais est l'un des plus compétitifs du football, avec 24 équipes qui s'affrontent chaque saison pour accéder à la Premier League.

Le système de barrages de fin de saison a fait son apparition dans l'EFL en 1987. Deux ans plus tard, le format s'est stabilisé pour devenir celui que nous connaissons aujourd'hui, où les quatre clubs qui terminent juste derrière les places de promotion automatique s'affrontent pour une dernière place dans la division supérieure.

Alors que les fans se préparent pour les barrages du championnat en 2026, il est essentiel de bien comprendre le calendrier et les dates pour pouvoir s'organiser. Cependant, ceux qui se trouvent au Royaume-Uni et qui souhaitent s'impliquer activement dans les matchs peuvent profiter du code promotionnel Betfred. Ce code augmente le potentiel de paris en proposant des offres exclusives, permettant aux fans de placer des paris éclairés et de se plonger dans l'excitation des barrages.

On peut dire que l'aspect le plus passionnant de la saison du championnat est la phase des barrages, où quatre équipes peuvent décrocher la dernière place de promotion restante.

GOAL vous apporte ici tout ce que vous devez savoir sur les éliminatoires du championnat 2026, notamment où les regarder, comment elles fonctionnent, et bien plus encore.

Que sont les éliminatoires du championnat ?

Dans le football anglais, les éliminatoires du championnat constituent l'épreuve finale à l'issue de la saison régulière, déterminant quel club remporte le dernier ticket pour la Premier League.

Après 46 matchs de championnat, les deux meilleures équipes accèdent directement à la première division. Les équipes classées de la troisième à la sixième place sont ensuite engagées dans une phase finale à enjeux élevés, où elles se disputent la seule place de promotion restante.

Comment fonctionnent les barrages du championnat ?

La bataille pour décrocher une place dans les barrages du championnat est toujours intense dans l'une des ligues les plus imprévisibles du football. Cependant, les enjeux montent en flèche lorsque les barrages eux-mêmes commencent à la fin de la saison.

Ces barrages opposent les quatre équipes classées juste en dessous des places de promotion automatique dans un format à élimination directe à enjeux élevés. Les équipes terminant la saison entre la troisième et la sixième place se qualifient pour disputer la place de promotion finale tant convoitée.

En demi-finale, l'équipe classée troisième affronte la sixième, tandis que la quatrième affronte la cinquième. Chaque match se déroule en deux manches, chaque équipe accueillant un match. L'équipe la mieux classée dans le championnat bénéficie de l'avantage de jouer le match retour décisif à domicile.

Les vainqueurs sont déterminés par le score total des deux matchs, sans application de la règle des buts à l'extérieur. Si le score cumulé reste à égalité après le match retour, la rencontre se poursuit en prolongation et, si nécessaire, les tirs au but décident du résultat.

Les vainqueurs des deux demi-finales se qualifient pour la finale des barrages, un match unique disputé au stade de Wembley. Si le temps réglementaire se termine sans qu'un vainqueur ne soit désigné, les prolongations et les tirs au but sont utilisés pour départager les équipes. L'équipe qui remporte la finale obtient une place en Premier League pour la saison suivante.

Quelles équipes se sont qualifiées pour les barrages du championnat 2026 ?

Au total, quatre équipes se qualifient pour les barrages du championnat. Vous pouvez consulter le classement final des équipes en tête du championnat ci-dessous.

Classement du championnat 2025-26

Pos Équipe Pld V N D Diff Pts 1 Middlesbrough 31 18 7 6 +19 61 2 Coventry City 31 17 8 6 +28 59 3 Millwall 32 16 8 8 +4 56 4 Ipswich Town 30 15 9 6 +22 54 5 Hull City 31 16 6 9 +7 54 6 Derby County 32 13 9 10 +8 48

Dernière mise à jour : 15 février 2026, 10 h 30 GMT

Où regarder les éliminatoires du championnat 2026 à la télévision et comment les diffuser en direct en ligne

Pays Chaîne de télévision Diffusion en direct Royaume-Uni (UK) Sky Sports Sky GO États-Unis (US) CBS Sports Network (certains matchs) Paramount+

Sky Sports diffusera tous les matchs des éliminatoires du championnat sur son réseau, principalement sur les chaînes Sky Sports Main Event et Sky SportsFootball . Si vous souhaitez regarder les matchs en direct en ligne, vous pouvez le faire avec Sky GO.

Aux États-Unis, les matchs des barrages du championnat EFL 2025-26 seront diffusés sur CBS Sports Network et CBS Sports Golazo Network, la majorité des matchs étant disponibles sur Paramount+, qui offre actuellement un essai gratuit de 7 jours aux nouveaux utilisateurs.

Quand auront lieu les barrages du championnat 2026 ?

Les dates exactes des demi-finales des play-offs du championnat 2025-26 n'ont pas encore été officiellement confirmées, mais elles devraient avoir lieu environ deux semaines après la fin de la saison régulière, qui se terminera le week-end des 2 et 3 mai 2026.

La finale des play-offs du championnat est prévue pour le samedi 23 mai 2026, date à laquelle un club remportera enfin la dernière place convoitée en Premier League sous l'emblématique arche de Wembley. Les play-offs mettront en scène les équipes classées entre la troisième et la sixième place du championnat, qui s'affronteront pour une place convoitée en Premier League.

Les demi-finales auront lieu peu après la fin de la saison régulière, qui se termine en mai. Il y aura une courte pause entre la dernière journée de la saison du championnat et le début des demi-finales. Cependant, le match aller de la demi-finale a généralement lieu environ une semaine après la fin de la saison de 46 matchs.

Quand et où aura lieu la finale des barrages du championnat 2026 ?

Date : Samedi 23 mai 2026 Heure du coup d'envoi : À déterminer Lieu : Stade de Wembley, Londres

La finale des barrages du championnat 2026 se jouera le samedi 23 mai 2025 au stade de Wembley.

Wembley est bien sûr un stade emblématique du sport britannique, et plus particulièrement du football anglais. Ce stade d'une capacité de 90 000 places est affectueusement surnommé « The Home of Football » (le berceau du football) ou « HQ » (quartier général) et accueille la plupart des finales nationales, notamment celles des play-offs de la Football League et de la FA Cup.

Qui a remporté les barrages du championnat en 2025 ?

Sunderland a décroché son retour en Premier League grâce à une victoire spectaculaire 2-1 contre Sheffield United lors de la finale des barrages du championnat 2025. Menés tardivement, les Black Cats ont renversé la situation avec deux buts en seconde période, scellant ainsi un retour tant attendu dans l'élite pour la première fois depuis la saison 2016-17.

Que vaut la victoire dans les barrages du championnat ?

La finale des barrages du championnat a été surnommée « le match le plus riche du football » en raison des récompenses financières qui accompagnent la victoire.

Au départ, on peut dire que l'équipe promue bénéficie d'un gain de 100 millions de livres sterling (120 millions de dollars) grâce à la répartition des droits télévisés entre les clubs de Premier League, mais il existe de nombreux autres facteurs qui contribuent à augmenter les revenus.

Par exemple, cette somme pourrait être doublée si une équipe évite la relégation lors de sa première saison, tandis que toutes sortes de contrats de sponsoring affluent vers une équipe qui joue en Premier League.