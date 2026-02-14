Les Blues ont pris l'avantage dès le début du match, mais ce n'était pas grâce à leur ingéniosité créative. Ils ont plutôt bénéficié d'un avantage à la sixième minute lorsque Alfie Dorrington a marqué contre son camp, donnant ainsi une avance de 1-0 aux hôtes. Au lieu de poursuivre sur leur lancée et de démanteler leurs adversaires de division inférieure, les joueurs de City se sont repliés dans un rythme lent qui a frustré le public local et clairement irrité leur entraîneur sur la ligne de touche. Pendant de longues périodes, l'écart entre les deux équipes était à peine visible, Salford tenant tête au triple vainqueur.

Pep refuse d'utiliser la fatigue comme excuse

Avant le match, Guardiola s'était exprimé ouvertement sur le calendrier footballistique très chargé. City a effectivement disputé deux matchs par semaine pendant toute la saison, ce qui s'est ajouté à l'immense pression psychologique d'une course au titre de Premier League très serrée contre des équipes comme Arsenal et Liverpool. Cependant, face aux médias après le coup de sifflet final, l'entraîneur de City a refusé de se cacher derrière la fatigue de ses joueurs pour justifier la performance médiocre de son équipe.

Guardiola a été très précis dans son analyse d'après-match, suggérant que ses joueurs n'avaient pas compris les exigences tactiques du match. « Nous n'avons pas su lire les espaces où nous nous trouvions », a-t-il déclaré. « Les espaces en attaque dépendent de la façon dont ils défendent et nous n'avons pas su les lire. Nous avons passé beaucoup de temps à essayer d'accélérer un peu le processus. La seule bonne nouvelle, c'est que nous sommes qualifiés. C'est tout. Ce serait bien pour moi de dire que nous sommes épuisés mentalement, que nous sommes fatigués. Ces deux ou trois dernières semaines ont été difficiles pour de nombreuses raisons, mais c'est notre travail. Nous devons faire ce que nous avons à faire. Le calendrier nous impose de jouer tous les quelques jours. Nous n'avons tout simplement pas su lire les espaces, et c'est pourquoi tout était plat, lent et mauvais. »

Les signatures de janvier sauvent la mise

Avec un score précaire de 1-0 et Salford qui gagnait en confiance, Guardiola a été contraint de faire appel à son banc pour injecter un peu de qualité bien nécessaire. Cela a mis en évidence l'importance de l'activité de City sur le marché hivernal, car des investissements importants ont été nécessaires pour venir à bout des petits poucets. Ce n'est qu'à la 81e minute que le résultat a finalement été scellé, lorsque Marc Guehi a surgi pour marquer le deuxième but et mettre fin aux rêves de Salford de créer une surprise historique.

La difficulté à battre une équipe de League Two servira de signal d'alarme pour plusieurs titulaires de l'équipe première qui n'ont pas su saisir leur chance. Si les statistiques montrent que City a dominé le ballon, l'équipe a manqué de la précision habituellement associée à une équipe de Guardiola. Le manager n'a trouvé satisfaction que dans les dix dernières minutes du match. Une fois le deuxième but marqué, la tension s'est évaporée, mais les 80 minutes précédentes avaient déjà laissé un goût amer au manager.

La route vers le cinquième tour et au-delà

Malgré le caractère « ennuyeux » de cette victoire, Manchester City poursuit sa quête de trophées sur plusieurs fronts. Le tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup est prévu lundi soir, juste avant le match de coupe entre Macclesfield et Brentford. City suivra de près le tirage au sort, car il cherche à se frayer un chemin vers Wembley, même s'il sait qu'il ne peut se permettre beaucoup d'autres performances de cette qualité médiocre s'il veut défendre son titre.

Le calendrier ne montre aucun signe de ralentissement, avec des engagements européens qui se profilent également à l'horizon. Les Blues attendent actuellement de connaître leurs adversaires pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui seront déterminés à l'issue des matchs de barrage entre l'Inter et Bodo/Glimt, et le Real Madrid et Benfica, plus tard ce mois-ci. Pour Guardiola, l'objectif reste de trouver la régularité et de s'assurer que son équipe retrouve sa finesse tactique avant que la fin de la saison ne batte véritablement son plein.