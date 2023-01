"Ça me fait plaisir de jouer dans un club ambitieux", Karl Toko-Ekambi tacle l'OL après son prêt à Rennes

Prêté à Rennes par l'OL, Karl Toko-Ekambi a taclé son ancien club lors de son conférence de présentation.

Sifflé par le public du Parc OL depuis de nombreuses rencontres, Karl Toko-Ekambi espère relancer sa carrière à Rennes qu'il vient de rejoindre lors du mercato d'hiver dans le cadre d'un prêt, sans option d'achat, jusqu'à la fin de saison.

Toko-Ekambi tacle l'OL

Ce samedi 28 janvier 2023, lors de sa présentation à la presse, l'international camerounais en a profité pour tacler son ancien club : « Je pense que ça va me faire du bien de jouer dans une équipe qui prend du plaisir, un club qui est ambitieux, avec un public qui soutient l'équipe. »

« Rennes fait partie des meilleurs clubs français, parce que sur les dernières saisons, ils ont gagné une Coupe de France, ils ont toujours joué en Coupe d'Europe. Ils jouent le haut de tableau. C'est un grand club que je rejoins, une équipe très belle à jouer. J'étais très fier de l'intérêt que me portait le Stade Rennais et c'est aussi pour cela que je suis venu. Ici, je veux retrouver du plaisir. J'espère qu'il y aura du positif, en tout cas, j'en suis convaincu. Je suis prêt à inverser la tendance, à apporter ce que je sais faire ici », a ajouté l'attaquant.

Des échanges constructifs avec Maurice et Genesio

Lors de sa présentation, Karl Toko-Ekambi a ensuite expliqué comment le Stade Rennais l'a convaincu de le rejoindre : « Quand on m'a parlé de l'opportunité de rejoindre le Stade Rennais, et de l'envie de Florian Maurice de me recruter et de m'intégrer à l'effectif pour le reste de la saison, j'ai dès le départ été pour. Après, comme dans toutes les transactions, il y a eu des discussions, ça a mis un peu de temps, mais je suis fier d'être là aujourd'hui. »

« KTE » explique aussi qu'il a pu échanger avec Bruno Genesio, le coach du Stade Rennais, lors des négociations : « Il m'a parlé de la façon dont jouait l'équipe. Je suis polyvalent donc il m'a dit qu'il pourrait m'utiliser aux deux postes. Je pense que c'était suffisant pour me convaincre. Je sais que je viens pour aider, que ce soit en démarrant les matches, en entrant. Je veux juste apprendre, m'intégrer à l'effectif, donner le meilleur de moi-même. »