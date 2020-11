Pjanic explique pourquoi il a refusé les Bleus

Le milieu bosnien est revenu sur le choix qu’il a fait de jouer pour la Bosnie-Herzégovine, plutôt que pour la France.

Miralem Pjanic, l’excellent milieu de terrain bosnien, évolue en pro depuis 2007. Et il est international depuis 2008. Il ne lui manque aujourd’hui que 5 capes pour devenir centenaire avec son pays.

L’ancien lyonnais n’a joué qu’une grande compétition internationale, à savoir le Mondial 2014, mais il ne regrette pas une seconde d’avoir choisi la Bosnie-Herzévogine plutôt que la son pays d’adoption.

« En 2008, quand je venais d’arriver à , Raymond Domenech m’a appelé, mais j’avais déjà pris ma décision. La Bosnie, c’est mon pays. Les supporters sont fanatiques, je ne pouvais pas leur tourner le dos. Quand je repense à mon chemin, il y a beaucoup de fierté », a confié le Barcelonais dans un entretien à Canal Football Club.

« En étant logique et réaliste, l’Equipe de France c’était trop haut. J’aurais été content de gagner des titres avec eux, mais j’aurais eu mal au cœur si les Bosniens me voyaient et se disaient », a poursuivi Pjanic avec beaucoup d’humilité.