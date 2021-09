Pjanic accuse Koeman de lui avoir manqué de respect

Le milieu de terrain de 31 ans a décidé de rejoindre Besiktas afin de pouvoir jouer davantage que depuis son arrivée au Camp Nou.

Miralem Pjanic a accusé l'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, de lui manquer de respect après que le milieu de terrain a quitté le club catalan pour rejoindre le Besiktas sous la forme d'un prêt.

Pjanic n'a passé qu'une seule saison au Barça, après avoir quitté la Juventus, et n'a été titularisé que six fois l'an dernier en raison de blessures et d'un manque de forme. Le club turc de Besiktas paiera une somme de 2,7 millions d'euros pour obtenir le prêt du joueur jusqu'à la fin de la saison 2021-22.

Lorsqu'on lui a demandé si on lui avait manqué de respect pendant ce passage à Barcelone, Pjanic a déclaré à Marca : "L'entraîneur, oui. Je n'arrivais pas à m'habituer à la situation à laquelle j'ai été confronté l'année dernière. Je savais que je n'en voulais pas. Je suis un joueur. J'aime jouer au football, c'est ce qui me rend heureux.

"J'ai toujours voulu jouer pour le Barca, mais je ne m'attendais pas à ce que la situation devienne si compliquée.

"Il y a un moment où je jouais moins, les choses se compliquaient. Et quand je jouais, c'était difficile physiquement et mentalement d'être bien, parce que ça tuait ma confiance, parce que je n'avais aucune communication avec [Koeman].

L'article continue ci-dessous

"C'était très étrange, car un entraîneur est celui qui dit qui joue et qui ne joue pas, mais il y a différentes façons de faire les choses. Je suis un joueur qui peut tout accepter, mais j'aimerais toujours qu'on me dise les choses face à face. Pas comme si rien ne s'était passé et que j'avais 15 ans."

À la question de savoir s'il regrettait d'avoir rejoint le Barca, Pjanic a répondu : "Non, jamais. Dans la vie, les choses qui doivent arriver, arrivent. C'est comme ça. Je me suis battu toute ma vie et ma carrière, je suis très ambitieux, très compétitif, j'ai atteint le niveau de la Juventus et du Barca.

"Je sais que je peux jouer pour cette équipe, ils ne m'ont simplement pas donné la chance de participer à la compétition, de rejoindre un groupe, d'aider davantage."