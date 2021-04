Pirlo réintègre les joueurs bannis

Après les avoir exclus pour le derby, le coach de la Juventus a rappelé le trio Dybala, McKennie et Arthur pour le choc contre Naples.

Après des mois d'attente, la Juventus et Naples vont enfin pouvoir s'affronter à l'Allianz Stadium. Parmi les joueurs conviés à ce rendez-vous il y aura Arthur, McKennie et Dybala. Ces trois-là avaient été écartés pour le derby de Turin en raison de ce qui s'est passé domicile du milieu de terrain américain dans les jours précédant la rencontre.

Arthur, McKennie et Dybala ont été réintégrés par Pirlo et seront convoqués pour le match de milieu de semaine contre Naples.

En concédant le nul face au Toro, la Juventus s'est encore éloignée de la première place, et a également vu la Lazio et Naples se rapprocher derrière. De plus, les Piémontais ont vu l'Atalanta les dépasser de deux points au classement. C'est dans ces conditions que les champions d'Italie vont se mesurer à la formation de Gennaro Gattuso lors du match en retard.

Dybala n'a pas joué en championnat depuis le 10 janvier dernier, depuis le match contre Sassuolo. Depuis lors, il est resté dans les tribunes pour cause de blessure. Il avait récupéré sur le plan physiquement avant de se pénaliser lui-même avec ce souci disciplinaire qui l'a privé du derby.

Arthur était également souvent absent de l'équipe de départ en 2021, en raison de blessures, de choix techniques et de la dernière mise à l'écart de Pirlo. La Juventus a eu plusieurs problèmes concernant les milieux de terrain valides au cours de la dernière période, mais pour le match contre Naples, ils auront pratiquement toute l'équipe opérationnelle. Une bonne nouvelle pour Pirlo.

McKennie, lui, était plutôt parmi les plus utilisés par la Juventus cette saison, à la fois en tant qu'ailier ou et en tant que relayeur: son retour dans le groupe semble être fondamental pour le match contre Naples et les matchs suivants contre Gênes et Atalanta.