Pires milite pour un retour de Benzema en sélection

L’ancien international français, Robert Pires, s’est dit favorable à un retour en sélection de Karim Benzema.

Benzema reviendra-t-il un jour en sélection française ? Plus le temps passe et plus cette possibilité parait hypothétique. Pourtant, l’attaquant du a toujours beaucoup de fans et de partisans. En , mais aussi dans son pays.

Robert Pires, ex-international tricolore, fait partie des admirateurs de Benzema. Dans un entretien accordé à AS, il a indiqué que l’ancien lyonnais méritait parfaitement sa place en sélection s’il venait à être jugé uniquement sur ses prestations sportives : « Ce qu'il s'est passé avec Valbuena ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon affaire. Mais pour ce qu'il fait avec le Real Madrid, c'est clair qu'il mérite d'être en sélection. »

Le tout dernier match de Benzema avec les Bleus remonte au 8 octobre 2015 face à l’Arménie. Depuis, il a été écarté à cause de l’affaire de la sextape. Une éviction qui s’est prolongée même après la fin de sa mise en examen, car Deschamps ayant jugé qu’il était nuisible à la vie de groupe.

"Benzema est l'un des meilleurs attaquants d'Europe"

« Cela fait neuf ou dix ans qu'il joue avec le Real Madrid, qu'il triomphe, marque des buts et gagne des titres. C'est un des meilleurs attaquants d'Europe. Après, c'est un sujet compliqué entre lui et Deschamps », a poursuivi le champion du monde 1998.

Pour rappel, Robert Pires avait, lui aussi, vu son parcours international écourté en raison d’un contentieux avec son sélectionneur. C’était avec Raymond Domenech juste avant la Coupe du Monde 2006.