Piqué : « Je serais ravi que l'Argentine batte l'Espagne ! »

L'ancien défenseur espagnol Gérard Piqué, champion du monde 2010, estime que la finale qui opposera ce dimanche son équipe nationale à l'Argentine à New York constitue « la finale qui n'a pas eu lieu au Qatar », et il prédit qu'elle figurera parmi les plus grandes finales de l'histoire de la Coupe du monde.

Piqué, âgé de 39 ans, a confié au journal espagnol AS que « La Roja » peut conquérir une deuxième étoile seize ans après son triomphe en Afrique du Sud, à condition de rester fidèle à son style offensif et de imposer sa supériorité technique face à une Albiceleste menée par Lionel Messi, en quête d’un deuxième sacre consécutif.

L’ancienne star du FC Barcelone salue le niveau de son ami Messi, 39 ans, malgré son passage en MLS, le qualifiant de « plus intelligent » et soulignant que « son talent inné lui permet de se placer dans des zones dangereuses près de la surface de réparation malgré son âge avancé ».

Il met toutefois en garde contre le « jeu physique » des Sud-Américains, rappelant les difficultés historiques de la Roja face à ce style, comme lors de sa confrontation avec l’Uruguay dans le tournoi en cours.

Pour lui, la clé réside dans « l’audace, un pressing haut et la maîtrise du ballon », tout en mettant en garde contre le danger de laisser des espaces à l’Argentine près de la surface, surtout avec un Messi capable de « contourner les défenseurs ».

Il a souligné que la sélection de Luis de la Fuente rappelait celle de 2010, affirmant que « le charisme vient après la victoire, et non avant », tout en saluant la solidité défensive de l’équipe, qui n’a encaissé qu’un seul but depuis le début du tournoi.

Interrogé sur ses préférences entre l’Espagne et son ami Messi, Piqué a tranché : « J’espère que l’Espagne va gagner, mais si l’Argentine l’emporte, je serai aussi heureux pour Leo. » Il a par ailleurs indiqué qu’il assisterait à la rencontre avec ses enfants au stade, après avoir reçu une invitation de la FIFA.

Enfin, s’il remporte le titre mondial, la jeune pépite espagnole Lamine Yamal prendra part avec son équipe à la troisième édition de la « Ligue des Rois », tournoi organisé par Piqué et prévu prochainement à Milan.