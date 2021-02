Piqué et le Barça croient encore au titre

Après leur succès du jour contre Séville, les Barcelonais sont convaincus de pouvoir rattraper l'Atlético Madrid au classement général.

Le défenseur de Barcelone, Gerard Piqué, a insisté sur le fait que la course au titre de la Liga était toujours grande ouverte après que son équipe ait réduit l'écart sur le leader de l'Atletico Madrid avec une victoire 2-0 sur Séville samedi.

Lionel Messi a marqué un but et en a offert un autre à Ousmane Dembele permettant à l'équipe de Ronald Koeman de revenir à deux points de l’Atletico. Les Catalans totalisent cependant deux matches de plus que les Matelassiers.

L'équipe de Diego Simeone peut restaurer son avance de cinq points en l'emportant contre dimanche face à Villarreal.

Piqué espère que la victoire de samedi, leur deuxième en l'espace de quatre jours, pourra servir de tremplin pour le reste de la saison après quelques semaines marquées par des résultats irréguliers.

L'équipe de Koeman a été battue par le Paris Saint-Germain en Ligue des champions et doit également renverser un déficit de 2-0 en Copa Del Rey contre Séville.

"Il y a toujours une course au titre, c'est sûr, a-t-il déclaré aux journalistes. Nous avons vu des choses bien pires et malgré nos défaites contre Séville et le PSG, il faudra sûrement compter avec nous cette saison. Séville, à domicile, n'a pas réussi à cadrer ni créé d'occasions claires. Ce n'est pas une situation idéale, mais je suis confiant en notre équipe. Ca sera une question de mental. Si nous renversons la situation mercredi [contre Séville], la saison change complètement. Nous serions en finale de la Copa et nous sommes toujours en vie en Liga".

Piqué a également minimisé toute inquiétude concernant sa forme physique après avoir été sorti après 67 minutes. Le joueur de 34 ans insiste sur le fait que c'était juste par précaution, car il cherche à retrouver une forme physique optimale, étant seulement revenu au combat plus tôt ce mois-ci après trois mois d'absence avec une blessure au genou.

"Ce ne sont que de petites choses", a ajouté Piqué. "Nous avons discuté avec le coach à propos du fait de monter en puissance progressivement. Je joue plus que ce à quoi je m'attendais après tant de mois de blessure. J'ai pu m'entraîner un peu et nous nous étions mis d'accord sur un calendrier. Je suis très heureux de pouvoir continuer à participer et je suis fier du match d'aujourd'hui."