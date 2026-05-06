Pierre van Hooijdonk quitte immédiatement le NAC Breda

Pierre van Hooijdonk a démissionné avec effet immédiat de son poste de conseiller technique au NAC Breda, a annoncé le club mercredi sur son site officiel. Cette décision fait suite à la polémique suscitée par le rôle, jugé peu scrupuleux, de l’ancien attaquant dans le transfert de son fils Sydney van Hooijdonk vers le club portugais d’Estrela Amadora.

L’ancien buteur explique dans un communiqué publié sur le site du club : « Je prends cette décision en sachant que j’ai toujours agi en toute conscience et avec honneur, dans l’intérêt du NAC. Malgré la confiance que me témoignent la STAK, le Conseil de surveillance et la direction, l’agitation et le climat actuel m’ont amené à conclure qu’il est préférable, aujourd’hui encore, d’agir dans l’intérêt du NAC. C’est pourquoi j’ai décidé de me retirer de mon rôle de conseiller. »

La direction a réagi par un bref communiqué : « Le NAC remercie Pierre pour son engagement au cours des dernières saisons en tant que membre du conseil de surveillance et conseiller technique. »

L’ancien conseiller technique est accusé d’avoir facilité le transfert gratuit de son fils Sydney à l’Estrela Amadora, sans qu’aucune clause de revente ne soit négociée. Van Hooijdonk dément catégoriquement ces allégations, mais reconnaît qu’il aurait peut-être dû quitter son poste de conseiller au moment de l’arrivée de son fils, tout en affirmant que sa crédibilité n’est pas remise en cause.

Dimanche, dans l’émission Studio Voetbal, il a reconnu que ces critiques vives l’atteignaient, car, selon lui, l’image renvoyée ne correspond pas à la réalité. « Bien sûr. Surtout quand on sait quel a été son rôle dans toute cette affaire. En fait, cela fait encore plus mal, car ce sont des mensonges », a-t-il déclaré, avant de tenter de réfuter point par point les accusations.

« Sur le plan professionnel, je n'ai rien à voir avec ça », a-t-il poursuivi. « Je n'ai pas reçu d'appel du club où il joue actuellement, contrairement à ce qui a été suggéré ; je n'ai parlé à personne. J'ai tout montré, l'intégralité des échanges. Pour moi, c'est donc tout à fait clair. Mais on peut bien sûr toujours établir un lien, puisque j'occupe un rôle de conseiller. »

La semaine dernière, Van Hooijdonk avait déjà critiqué le comportement de Joost Blaauwhof, journaliste à Voetbal International, et publié sur X une conversation WhatsApp censée prouver ses propos. « Un “journaliste” qui sert un autre intérêt que celui de faire éclater la vérité », avait raillé l’ancien attaquant.