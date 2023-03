Philipp Lahm voit le PSG comme "un grand magasin de luxe"

Dans un entretien accordé à plusieurs médias dont L'Équipe, Philipp Lahm s'est expliqué sur les difficultés du Paris Saint-Germain.

Légende du Bayern Munich avec qui il a disputé plus de 500 matches, Philipp Lahm a pris sa retraite en 2017 mais reste tout de même proche du monde du football. Cette semaine, l'ancien international allemand se confie régulièrement à plusieurs médias, dont L'Équipe, dans des chroniques. Dans sa dernière, le champion du monde allemand a évidemment évoqué le Paris Saint-Germain, éliminé en huitième de finale de Ligue des Champions par le Bayern le 8 mars dernier.

"Le PSG n'est pas une équipe"

À cette occasion, l'ex-latéral droit s'est attardé sur les difficultés, bien nombreuses à son goût, que rencontre le club de la capitale et qui l'empêche d'atteindre les sommets européens. Et pour lui, celles-ci peuvent freiner la progression de Kylian Mbappé. "Le PSG n'est pas une équipe. Le cas de Kylian Mbappé est une histoire en soi. Il a indubitablement les qualités d'un joueur de classe mondiale, et domine le Championnat national. Mais son talent n'est pas intégré au reste de l'équipe. À Munich, il n'a fait qu'attendre que le ballon lui arrive dans les pieds. Je n'arrive pas à imaginer comment la carrière de Mbappé peut prendre une autre dimension à Paris", a expliqué l'emblématique capitaine du Bayern et de la Mannschaft.

Des stars pas conditionnées

Pour Lahm, le PSG empile les stars sans jamais les mettre dans les meilleures conditions possibles, ce qui empêche le club de franchir le cap tant attendu. "Le PSG possède les deux joueurs qui ont fait vibrer la planète en finale de la Coupe du monde il y a trois mois. Messi et Mbappé, plus Neymar, le meilleur Brésilien de la dernière décennie. Plus également Ramos, l'ancien capitaine du Real et quadruple vainqueur de la Ligue des champions. Auxquels il faut ajouter deux champions d'Europe en titre (Donnarumma et Verratti). Mais lors des deux duels contre le Bayern, rien d'extraordinaire ne s'est produit. Rien qui ne suscite l'enthousiasme ou un élan, comme au Real sous Zinédine Zidane et Carlo Ancelotti, à Manchester United sous Alex Ferguson, au Bayern sous Jupp Heynckes ou au Barça sous Pep Guardiola", a-t-il poursuivi.

"Un magasin de luxe"

La comparaison est même terrible puisque, d'après Philipp Lahm, le Paris Saint-Germain ressemble plus aujourd'hui à une boutique luxueuse qu'à une grande équipe de football. "Cette équipe au prix exorbitant ressemble à un grand magasin de luxe, exposant des pièces précieuses qui font l'admiration de tous, mais que personne ne peut s'offrir. Elle suscite l'attention mais ne fonctionne que sur le plan économique. Si l'on dépense autant d'argent mais que la qualité n'est pas au rendez-vous, ce n'est pas bon signe", a lancé l'anien Bavarois. Des mots durs mais qui sonnent justes à l'heure où le décuple champion de France s'apprêtent à remettre de nombreux aspects en cause.