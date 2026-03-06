PGA Tour 2026 : calendrier PGA et comment regarder les tournois

Si vous êtes fan de golf aux États-Unis, ne perdez pas de temps, car la 111e saison du PGA Tour va bientôt démarrer avec le Sony Open sous le soleil d'Hawaï. Suivre le calendrier et les résultats du PGA Tour est essentiel pour les amateurs de golf qui souhaitent rester à la pointe de la compétition, et GOAL est là pour vous aider.

Le PGA Tour met en avant d'incroyables talents du golf tout au long de son calendrier chargé, suscitant l'intérêt des amateurs de sport partout dans le monde. Pour les téléspectateurs britanniques qui souhaitent s'impliquer davantage dans la série de tournois, l'utilisation d'un code bonus bet365 pourrait s'avérer avantageuse. Ce code donne accès à des promotions spéciales sur les paris, permettant aux fans de placer des paris stratégiques sur divers tournois, en s'adaptant efficacement aux cotes en constante évolution et à la dynamique des tournois.

Ces deux dernières années ont été marquées par Scottie Scheffler, qui a terminé la saison 2025 avec six victoires sur le PGA Tour, dont le Masters, le Players, le Tour Championship et quatre autres événements prestigieux. Il a également remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris en 2024, clôturant ainsi une année exceptionnelle.

La saison sera en grande partie la même cette année, avec la partie principale de la coupe jusqu'aux éliminatoires et se terminant par le Tour Championship en août. GOAL vous présente le programme complet de ce qui vous attend sur le circuit de golf le plus important et le plus prestigieux au monde au cours de l'année à venir et vous explique comment vous pouvez regarder et diffuser toutes les actions.

Calendrier du PGA Tour 2026

Date Événement Vainqueur 15-18 janvier Sony Open Hawaii Chris Gotteruo 22-25 janvier The American Express Scottie Scheffler 29 janvier - 1er février Farmers Insurance Open Justin Rose 5-8 février WM Phoenix Open Chris Gotterup 12-15 février AT&T Pebble Beach Pro-Am Collin Morikawa 19-22 février The Genesis Invitational Jacob Bridgeman 26 février - 1er mars Cognizant Classical Nico Echsvarria 5-8 mars Arnold Palmer Invitational 5-8 mars Peurto Rico Open 12-15 mars Championnat des joueurs 19-22 mars Championnat Valspar 26-29 mars Texas Children's Houston Open 2-5 mars Valero Texas Open 9-12 avril Tournoi des Masters 16-19 avril RBC Heritage 23-26 avril Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans 30 avril - 3 mai Cadillac Championship 7-10 mai Championnat Truist 7-10 mai ONEFlight Myrtle Beach Classic 14-17 mai Championnat PGA 21-14 mai The CJ Cup Byron Nelson 28-31 mai Charles Schwab Challenge 4-7 juin Tournoi Memorial 11-14 juin RBC Canadian Open 18-21 juin US Open 25-28 juin Championnat Travelers 2-5 juillet John Deere Classic 9-12 juillet Genesis Scottish Open 9-12 juillet Championnat ISCO 16-19 juillet The Open 16-19 juillet Championnat Corales Puntacana 23-26 juillet 3M Open 30 juillet - 2 août Rocket Classic 6-9 août Wyndham Championship 13-16 août Championnat FedEx St. Jude 20-23 août Championnat BMW 27-30 août Tour Championship 24-27 septembre Coupe des présidents

Qui a remporté le plus grand nombre de tournois du PGA Tour ?

Getty Images

Tiger Woods et Sam Snead sont à égalité en tête du classement historique du PGA Tour avec 82 victoires chacun. Le Fidjien Vijay Singh est le joueur non américain le plus titré, avec 34 victoires sur le Tour. Le Nord-Irlandais Rory McIlroy, aujourd'hui âgé de 36 ans, est le plus jeune joueur en activité à avoir remporté plus de 25 victoires (26) sur le Tour. La dernière de ces victoires remonte au Wells Fargo Championship en mai dernier.

🇺🇸 Comment regarder le PGA Tour aux États-Unis

Le PGA Tour sera à nouveau retransmis à la télévision sur Golf Channel, NBC, ESPN et CBS aux États-Unis. La grande majorité des tournois seront couverts en direct par Golf Channel, tandis qu'ESPN et CBS diffuseront le Masters et le championnat PGA, et que USA Network et NBC diffuseront l'US Open et l'Open Championship.

FuboTV est un excellent service de streaming qui vous permettra de regarder toute la saison du PGA Tour en direct. Fubo propose plusieurs formules d'abonnement, dont la nouvelle « Fubo Sports », qui coûte 45,99 $ le premier mois, puis 55,99 $par mois les mois suivants. Il est simplifié et axé sur le sport, avec plus de 28 chaînes, dont Tennis Channel, ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network et des chaînes locales telles que ABC, CBS et Fox. Les autres formules Fubo comprennent le forfait de base « Pro » (environ 85 $/mois), le forfait supérieur « Elite » (environ 95 $/mois) et le forfait« Latino », qui propose des chaînes sportives et de divertissement en espagnol. Fubo offre un essai gratuit de 7 jours aux nouveaux abonnés pour toutes ses formules.

🇬🇧 Comment regarder le PGA Tour au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, vous pourrez regarder tous les événements du PGA Tour en direct et en exclusivité sur Sky Sports. Si vous êtes déjà client Sky, vous pouvez ajouter Sky Sports en ligne ou via l'application My Sky à tout moment. Les forfaits commencent à partir de 20 £ par mois avec Sky Stream. Sky Sports+ est inclus sans frais supplémentaires, ce qui permet au spectateur de regarder beaucoup plus d'événements en direct dans toute une gamme de sports. L'application Sky Sports permet aux abonnés de télécharger et de regarder des événements sportifs en direct lors de leurs déplacements. Elle est disponible sur iPhone, iPad et Android.

NOW TV propose diverses formules d'abonnement pour les passionnés de sport, notamment le « Sports Day Membership », qui permet d'accéder à l'ensemble des 12 chaînes Sky Sports pendant 24 heures pour 14,99 £. L'abonnement « Fully Flexible Sports Month Membership » de NOW offre également un accès illimité à Sky Sports, mais pendant 30 jours. Il coûte 29,99 £ par mois et se renouvelle automatiquement sauf en cas d'annulation avant la fin du mois.

🛜 Regardez le PGA Tour où que vous soyez grâce à un VPN

Getty Images

Si la couverture du PGA Tour n'est pas disponible dans votre région ou si vous êtes en déplacement, vous pouvez utiliser un VPN pour suivre l'action où que vous soyez. Un VPN crée une connexion sécurisée qui vous permet de contourner les restrictions géographiques et d'accéder à vos services de streaming préférés depuis n'importe où.

Nous vous recommandons ExpressVPN si vous ne savez pas quel VPN choisir, mais vous pouvez également consulter notre guide détaillé sur les VPN pour déterminer celui qui vous convient le mieux.