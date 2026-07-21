Peu après la Coupe du monde, Tebas et Blatter lancent une offensive contre Infantino

Javier Tebas estime que Gianni Infantino doit démissionner de son poste de président de la FIFA. Le patron de la Liga redoute toutefois que le dirigeant suisse conserve pour l’instant son fauteuil à la tête de l’instance mondiale du football.

« Son mandat à la FIFA touche à sa fin. Mais il bénéficie du soutien du système et des fédérations. Que dire de plus ? Il n’y a pas de candidat adverse, car personne ne veut se présenter pour ensuite perdre », soupire Tebas dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport.

Il estime que le système est « défaillant » et que le président de la FIFA peut donc rester en place, même si l’institution « détruit » le football. « La FIFA fait ce qu’elle veut, dans son propre intérêt, pas dans celui du football », assène-t-il, mettant en cause la manière d’agir d’Infantino.

« Si la FIFA décide qu’il faut une pause de 27 minutes, elle l’impose sans discussion. Les temps d’hydratation n’étaient qu’un prétexte pour les publicités, c’était un mensonge. En Liga, nous en avons aussi, mais seulement quand il fait très chaud. Or, dans certains stades, il y avait tout simplement la climatisation. J’ai même dû enfiler un pull », explique Tebas.

Tebas n’est pas le seul à critiquer Infantino : Sepp Blatter, qui a dirigé la FIFA pendant dix-sept ans, s’en prend lui aussi avec virulence à son ancien employeur.

« La Coupe du monde la plus longue de l’histoire touche à sa fin, avec le bon champion. Mais avant même le coup de sifflet final, le tournoi avait déjà perdu toute crédibilité. La politique ne doit pas éclipser le jeu », écrit Blatter, inquiet, sur X.

« Il revient désormais aux supporters, aux joueurs et aux fédérations nationales de reprendre en main le football et, sous un nouveau leadership, de le ramener à ses racines », espère le Suisse de 90 ans, qui souhaite un avenir plus radieux pour le football international.