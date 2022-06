Petr Cech : "Lukaku va rebondir à Chelsea"

L'attaquant belge continue de faire l'objet de rumeurs d'un retour à l'Inter cet été, mais Petr Cech espère le voir rester à Stamford Bridge.

Romelu Lukaku a été soutenu par la légende du club et conseiller des Blues Petr Cech pour réussir à Chelsea la saison prochaine, malgré le désir de l'attaquant de partir cet été.

"Lukaku fera une grande saison"

Lukaku a rejoint Chelsea en provenance de l'Inter pour un montant record de 113 millions d'euros l'été dernier, mais il a été pressenti pour retourner à San Siro après une première année décevante à Stamford Bridge.

Cech, cependant, a suggéré que le joueur de 29 ans restera avec l'équipe de l'ouest de Londres, soulignant que ses luttes avec les blessures et Covid-19 expliquent ses faibles performances au cours de la campagne 2021-22.

"Je crois personnellement que Romelu Lukaku fera une grande saison", a déclaré le conseiller technique et de performance de Chelsea et ancien gardien de but à Sky Sports News.

"La saison dernière, nous avons vu à quel point il peut être fort quand il est venu. Malheureusement, la blessure à long terme qu'il a subie contre Villa a tout ralenti, et puis il a aussi eu le Covid-19.

"Nous avons pu voir vers la fin de la saison, lorsque Romelu Lukaku était en forme et prêt, à quel point il est fort. Nous avons eu une saison particulière avec les problèmes de Covid-19 autour de Noël. Il a été l'un des joueurs touchés.

"J'ai toute confiance en Romelu Lukaku pour rebondir et faire une saison forte".

Lukaku quittera-t-il Chelsea ?

GOAL a rapporté mercredi que les Blues sont prêts à laisser Lukaku partir en prêt en vue de la saison prochaine.

L'Inter est le favori pour le récupérer, mais il hésite à payer une grosse somme pour le recruter.

Les Nerazzurri devraient débourser environ 25 millions d'euros pour l'obtenir en prêt, alors que l'international belge est prêt à accepter une baisse de salaire significative pour quitter Londres.

Lukaku, qui est revenu à Chelsea l'année dernière après deux ans à l'Inter, a fait 44 apparitions avec l'équipe de Thomas Tuchel la saison dernière et a marqué 15 buts.