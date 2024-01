Petit accuse Rothen d'être à la merci de Mbappé

L’ancien international français, Emmanuel Petit, accuse Jérôme Rothen de privilégier Kylian Mbappé au détriment d’autres joueurs.

Jérôme Rothen est réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche quand il s’agit de donner son avis sur un joueur ou un acteur du football. Mais l’ancien international français se mue aussi quelque fois en défenseur de Kylian Mbappé et n’hésite même pas à attaquer des clubs comme le Real Madrid pour lui. Une position qu’a fustigé Emmanuel Petit vendredi sur les ondes de RMC.

Emmanuel Petit fracasse Jérôme Rothen

Emmanuel Petit n’apprécié pas la position de Jérôme Rothen par rapport à certains joueurs dont Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Présent dans l’émission, Rothe s’enflamme, l’ancien Monégasque a remis en doute l’objectivité de Jérôme Rothen sur certains dossiers.

« Je reproche que mon collègue et copain, Jérôme Rothen…lorsqu’il s’agit de défendre ou d’attaquer quelqu’un sur les antennes de RMC, c’est souvent en fonction de son répertoire téléphonique. Je ne pense pas qu’il ait le téléphone direct de Monsieur Griezmann. Mais je remets en doute quelques fois, ton honnêteté intellectuelle et professionnelle concernant certains dossiers, certaines personnes. Je ne dis pas que tu es acheté, je dis simplement que tu privilégies seulement tes copains, ceux que tu as dans ton téléphone en fait », lance Petit.

Emmanuel Petit salue la carrière d’Antoine Griezmann

Emmanuel Petit remet en doute l’objectivité de Rothen notamment sur Antoine Griezmann. L’ancien international français estime que l’ex-parisien ne juge pas le Madrilène à sa juste valeur comme l’avait affirmé Didier Deschamps il y a quelques mois.

« Et moi, je trouve que Griezmann et d’ailleurs, ce n’est pas moi qui le dis, c’est son sélectionneur, Didier Deschamps qui le dit en plus au mois de novembre à l’époque où on donne le Ballon d’Or, qui dit que Griezmann aurait mérité au moins un Ballon d’Or dans sa carrière notamment en 2018 mais là encore cette fois-ci, je trouve qu’il n’a pas justement les éloges et les compliments qu’il mériterait. Je trouve que c’est complètement vrai. Ce garçon a fait une carrière phénoménale avec l’Equipe de France et même dans tous ses clubs respectifs », poursuit-il.

Pour Petit, Griezmann est au-dessus de Mbappé

Interrogé ensuite sur la différence de niveau entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, Emmanuel Petit estime que le joueur de l’Atlético Madrid est au-dessus de l’attaquant du PSG. « C’est quoi l’égal de Mbappé ? Mbappé, il a gagné quoi de plus que Griezmann aujourd’hui ? Mbappé, c’est un attaquant. Griezmann, c’est plus un joueur qui a dû se réhabiliter. Il bat tous les records, d’accord mais ils ont gagné avec Griezmann. Tu me parles de la Coupe du Monde 2018, Griezmann, sincèrement dans toutes les phases finales de l’Equipe de France, ça a été le meilleur à chaque fois quasiment (…). La plupart du temps, il a été le meilleur (…) » ajoute l’ancien attaquant d’Arsenal.

Petit invite Mbappé à réussir ailleurs qu’en Ligue 1

Jérôme Rothen préfère sans doute Mbappé à Griezmann et c’est un avis que ne partage pas Petit. Selon le champion du monde 1998, le meilleur buteur de l’histoire du PSG devra confirmer dans un championnat autre que la Ligue 1 avant d’être considéré au même niveau que Griezmann.

« Heureusement que tu (Rothen, ndlr) n’as pas une mémoire courte parce que justement, ton petit Kyky que tu vas défendre encore une fois. C’est pas une attaque à Kyky parce que je trouve que c’est un super bon joueur. C’est juste de défendre Griezmann dans justement dans le sens où à l’heure actuelle, moi je mets pas Kylian Mbappé au-dessus de Griezmann. Si demain, il bat tous les records dans un autre championnat que la Ligue 1, là je te dirai Okay. Griezmann, lui justement, il l’a tenté dans la Liga qui a été pendant longtemps, le meilleur championnat au monde. Et il a fait ce qu’il fait donc sincèrement que ce soit en club ou en Equipe de France, je vois pas pourquoi on mettrait Mbappé au-dessus de lui à l’heure actuelle », conclut Emmanuel Petit.