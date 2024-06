Personne n'en veut ? Naples coupe le prix d'Osimhen en deux !

L'attaquant de Naples Victor Osimhen souhaite quitter le club cet été et les Azzurri auraient revu leur prix à la baisse.

Après un certain nombre de désaccords et de problèmes entre Osimhen et Naples, l'attaquant nigérian a cherché une porte de sortie cet été et le club de Serie A l'avait mis à prix pour 150 millions d'euros. Cependant, selon Calciomercato, Naples a maintenant réduit son prix à 100 millions d'euros (84,5 millions de livres sterling / 107,2 millions de dollars) en raison d'un manque d'intérêt.

L'article continue ci-dessous

Plusieurs équipes ont manifesté leur intérêt pour Osimhen cette saison, notamment le Paris-Saint Germain et Chelsea. Cependant, tous les clubs ont été découragés par le prix demandé par Naples et pourraient maintenant montrer de l'intérêt pour le Nigérian suite à la baisse de son prix.

Des médias italiens ont rapporté plus tôt que le club saoudien de Pro League, Al-Ahli, serait prêt à faire jouer sa clause libératoire, afin de faire un pas en avant aux côtés d'Al-Nassr et d'Al-Hilal, qui travaillent d'arrache-pied sur le marché des transferts.

L'attaquant nigérian serait certain de ne pas vouloir continuer avec Naples au-delà de cet été et il espère que la baisse de son prix contribuera à susciter plus d'intérêt pour ses services.