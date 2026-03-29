Perotti : « Messi ou Totti ? Francesco, c'est l'histoire »

Diego Perotti a porté le maillot de laRoma de 2016 à 2020. Dans une vidéo publiée sur la page Instagram officielle du World Legends Padel Tour, l’Argentin a participé à un jeu où il devait choisir entre deux propositions, dont certaines concernaient justement le club de la capitale.





L'ancien joueur a commencé par choisir entre l'Olimpico et la Bombonera : « La Bombonera est unique, mais c'est à l'Olimpico que j'ai vécu mes meilleurs moments et que mon cœur est resté. Donc, l'Olimpico. » Entre Buenos Aires et Rome, cependant, le choix est plus difficile pour « El Monito » : « Toute ma famille est là-bas, mais je vis à Rome depuis des années. Mon cœur est partagé en deux. Les deux. »









Perotti a ensuite dû choisir entre deux symboles de l’Argentine et de l’Italie : « Entre le maté et l’expresso, je choisis le premier. Tandis qu’entre la pizza et les empanadas, je dirais la pizza sans hésiter. » Enfin, la question fatidique : « Lionel Messi ou Francesco Totti ? », et là, l’Argentin n’a pas eu de doute.





« Leo est le numéro 1 absolu, le meilleur au monde encore aujourd’hui. Francesco, c’est l’histoire, ça a été un honneur de partager le terrain avec lui. Mon cœur est partagé là aussi, les deux. »