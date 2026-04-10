Pérez dévoile son plan de restructuration du Real Madrid

À huit journées de la fin du championnat, le Real Madrid pointe à sept longueurs du leader barcelonais et voit son titre s’éloigner.

En Ligue des champions, la défaite 1-2 concédée à l’aller face au Bayern Munich complique sérieusement l’accès aux demi-finales.

Quoi qu’il arrive au retour, l’exercice 2023-2024 s’est déjà éloigné des prévisions au Real, entre le limogeage de l’entraîneur Xabi Alonso et la nomination d’Álvaro Arbeloa, qui n’a pas encore pleinement convaincu.

Selon Mundo Deportivo, Florentino Pérez songerait même à réintroduire un poste clé dans l’organigramme, disparu depuis l’ère Jorge Valdano et Predrag Mijatović.

Selon l’émission « El Larguero » de la Cadena SER, le club envisage, en plus du recrutement d’un milieu de terrain ou d’un défenseur central, d’intégrer un directeur sportif à son organigramme.

Selon le reportage, « une agence externe au Real Madrid examine les dossiers de directeurs sportifs de premier plan, la plupart encore en poste, afin de constituer un dossier de candidats à présenter au club si nécessaire. »

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