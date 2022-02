Quand le père de Rodrygo était au marquage de Neymar

Ce mardi, à 21h00, le PSG reçoit le Real Madrid à l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour ce match aller, au Parc des princes, deux internationaux brésiliens pourraient se défier balle au pied : Rodrygo et Neymar.

Hasard du destin, il y a dix ans, Neymar avait affronté le père de Rodrygo lors d'un match du championnat pauliste.

Eric Goes, le père de Rodrygo, jouait arrière droit et le 18 février 2012, avec son club de Mirassol, il croisait la route de Santos, emmené par deux jeunes pépites : Neymar et Ganso.

Comme Neymar jouait sur la côté gauche, il s'est retrouvé en duel pendant le match avec Eric Goes. Santos, favori, a remporté le match sur le score de 3 buts à 1 avec des réalisations de Juan, Edu Dracena et Borges. Preto a sauvé l'honneur pour Mirassol.

Avant le choc entre le PSG et le Real, les deux clubs ont partagé sur les réseaux sociaux une photo du match de 2012 où l'on peut voir Neymar à la lutte avec Eric Goes.

Une autre photo a également attiré l'attention : celle de Neymar posant avec Rodrygo, alors enfant.

Rodrygo n'a jamais caché que son idole était Neymar. La photo où il pose avec lui a été prise en 2012 dans les locaux de Santos.

En novembre 2019, Rodrygo a même joué une première fois contre son idole, lors d'un match de la phase de groupes de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG (2-2).

Da Vila pro mundo! Sonho...🤩🇧🇷 pic.twitter.com/omxdKmvhSh — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) November 27, 2019

Si Neymar joue face au Real, on aura droit à un nouveau duel entre les deux Brésiliens. Quant aux clubs de Mirassol et Santos, ils se retrouveront jeudi soir, lors d'une rencontre championnat pauliste. L'histoire est un éternel recommencement !

