Pepe vise le sacre mondial en 2022

L'ancien défenseur du Real Madrid est confiant quant à ses chances de jouer le prochain Mondial. Et il s'y voit même triompher avec la Seleçao.

Malgré son âge avancé (37 ans), le défenseur portugais Pepe est déterminé à prendre part à la Coupe du Monde au . Il veut y participer pour aider l'équipe lusitanienne à conquérir sa première couronne planétaire.

L'ancien défenseur central du , qui évolue désormais au Porto, a honoré 111 sélections avec la sélection portugaise depuis 2007. Il a participé à trois Coupes du monde et trois Championnats d'Europe, dont l'édition victorieuse de 2016 en . Face aux Bleus, il avait été nommé homme du match pour sa brillante performance. Il avait réussi 12 dégagements et trois interventions pour maintenir Griezmann et cie à distance avant de jubiler avec ses coéquipiers au bout de 120 minutes d'action exténuantes.

La concurrence pour les places en défense est désormais très forte chez les champions d'Europe. Pepé reste cependant fidèle au poste. Il a d'ailleurs commencé le match nul contre l' mardi (0-0) aux côtés de Ruben Semedo et a été remplacé à la mi-temps par le nouveau sociétaire de , Ruben Dias. Le vieux briscard s'accroche et il est donc prêt à le faire jusqu'en 2022. Le Mondial au Qatar débutera trois mois avant son 40e anniversaire.

Plus d'équipes

"On ne sait jamais", a-t-il déclaré aux journalistes avant le match de la Ligue des Nations du avec la France. "Je suis concentré sur le prochain match, qui est le plus important. Je sais quel âge j'ai mais aussi ce que je peux donner. Je suis heureux de voir qu'il y a des jeunes qui peuvent contribuer à l'équipe nationale. Il y a beaucoup de qualité et nous devons tous faire de notre mieux dans nos clubs pour que, lorsque viendra l'heure du choix pour le sélectionneur, nous soyons tous disponibles pour aider."