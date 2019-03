Pep Guardiola : "Tout le monde parlera de désastre si Manchester City ne gagne pas la Ligue des champions"

L'Espagnol pense que ses précédents succès dans la compétition ont créé une pression injuste sur son équipe actuelle.

Après avoir brillamment et facilement disposé de en huitièmes de finale de la , est désormais fixé sur son sort. Pour aller à Madrid en juin prochain, les Citizens vont d'abord devoir évincer de la course en quarts de finale avant d'être opposé au vainqueur du duel entre la et l' Amsterdam dans le dernier carré. En conférence de presse, Pep Guardiola s'est montré philosophe et ne verrait pas comme une catastrophe un échec de Manchester City sur la scène européenne cette saison.

"Nous avons beaucoup gagné par le passé et c'est pourquoi les gens croient que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Mes standards ne pensent pas 'nous sommes Manchester City, nous devons tout gagner. Nous devons gagner la finale et sinon, ce sera une catastrophe'. Ce sera un désastre si vous ne faites pas ce que vous devez faire, c'est-à-dire tout mettre en oeuvre pour essayer d'y arriver", a indiqué l'entraîneur de Manchester City.

"Les dirigeants reconnaissent le travail accompli"

"Quand vous êtes dans la position que nous sommes en ce moment, je n'ai pas beaucoup de plaintes à faire. Je suis à peu près sûr que nos fans le savent. Lorsque j'ai parlé avec mon président, directeur général, directeur sportif, les gens ici qui travaillent ici le savent, et ils reconnaissent ce que nous avons accompli au cours des deux dernières saisons", a ajouté le technicien vainqueur de la C1 avec le .

L'entraîneur espagnol estime qu'il est injuste d'être uniquement jugé sur la Ligue des champions : "À la fin, c’est la chose la plus importante. Après cela, tout le monde peut juger s'il s'agit d'une catastrophe. Si nous ne remportons pas la Ligue des champions, notre travail pendant trois saisons, tous les trois jours, est un échec ou une catastrophe. Je ne suis absolument pas d'accord, mais que puis-je dire ? L'accepter et avancer".

Champion d' en titre, Manchester City est à la lutte pour conserver son titre ce qui n'est plus arrivé en Angleterre depuis l'ère Sir-Alex Ferguson avec trois titres consécutifs pour les Red Devils entre 2006-2007 et 2008-2009. En revanche, en C1, les Citizens ont toujours du mal à briller et n'ont à leur actif qu'une seule demi-finale au compteur. Éliminé par à ce stade de la compétition l'année dernière, Manchester City devra cette fois-ci atteindre le dernier carré et éviter une élimination surprise contre Tottenham.