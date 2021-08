Pep Guardiola salue les "débuts incroyables" de Jack Grealish

Malgré la défaite concédée face à Tottenham (1-0) et l'incapacité de City à marquer, Guardiola a grandement apprécié le match de sa nouvelle recrue.

Pep Guardiola a insisté sur le fait que Jack Grealish a réalisé "des débuts incroyables" contre Tottenham, félicitant la recrue phare de Manchester City pour avoir fait preuve de "personnalité" lors de la défaite 1-0 à Londres . Jack Grealish a fait ses débuts en Premier League pour City au Tottenham Hotspur Stadium dimanche, après avoir été attiré loin d'Aston Villa pour un montant record plus tôt cet été. Face aux Spurs, le joueur de 25 ans a disputé l'intégralité de la rencontre, sans se montrer décisif.

Le milieu offensif n'a pas su empêcher la première défaite de Manchester City en ouverture depuis 10 ans, mais a livré un match apprécié par son entraîneur Pep Guardiola. Interrogé sur ce qu'il a le plus aimé dans son match, l'Espagnol a aimé son caractère de leader. "Sa personnalité et son influence. Il a commis trois ou quatre fautes dans les premières minutes et immédiatement il s'est réveillé et s'est montré", a d'abord confié l'ancien coach du FC Barcelone et du Bayern Munich.

"Je le félicite d'avoir la personnalité pour essayer"

"Il a une continuité incroyable, il est tellement dangereux près de la surface, quand nous avons le ballon, il a toujours une passe supplémentaire. Il a fait un match incroyable et des débuts incroyables et sera si important pour nous. Je le félicite d'avoir la personnalité pour essayer et essayer jusqu'à la fin" , a ensuite ajouté l'entraîneur.





City a commencé brillamment le match dans le nord de Londres, avec un Jack Grealish menant leur charge sur le côté gauche, mais les occasions claires étaient rares alors que les Spurs s'en tenaient à une formation disciplinée lors du premier match de compétition de Nuno Espirito Santo sur le banc du club.

Son Heung-min a finalement inscrit le but décisif dix minutes après le début de la seconde mi-temps, City n'ayant finalement pas réussi à égaliser dans la dernière partie du match. Jack Grealish, lui, sera de retour en lice pour une place dans la formation de Guardiola lorsque City accueillera le nouveau promu Norwich au stade Etihad le 21 août. Les champions en titre de Premier League aborderont ensuite une rencontre contre Arsenal sept jours plus tard avant la première pause internationale de la saison.