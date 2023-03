Pep Guardiola s'en prend aux arbitres

Pep Guardiola estime que son équipe est traitée injustement par les officiels de la Premier League concernant la question des gains de temps.

Guardiola n'a pas caché sa frustration à l'égard des officiels de la Premier League lorsqu'il a discuté de la perte de temps, déclarant que son équipe est traitée de manière injuste par rapport aux autres équipes du championnat.

Le patron de City a tout dit aux journalistes avant la rencontre de son équipe avec Newcastle samedi : "Nous sommes l'équipe qui perd le moins de temps et la première fois que nous allons à Arsenal à l'extérieur, après 36 minutes nous avons reçu un carton jaune, donc ne vous inquiétez pas de perdre du temps. Je ne fais pas attention à ça.

"Je fais plus attention à ce que nous devons faire pour les battre (Newcastle), à la façon dont ils pressent et aux problèmes que nous avons subis à certains moments lorsque nous les avons joués à l'extérieur en début de saison."

Il a ajouté : "Cela dépend de l'arbitre, mais je suis presque sûr que le jaune sera pour Ederson. Combien de milliers de millions de matchs des équipes viennent à l'Etihad Stadium et perdent du temps par les gardiens ?

"C'est 20 secondes à chaque fois, le coup de pied de but et le long ballon et le long ballon et le long ballon, mais rien ne se passe. Absolument rien ne se passe. Et après, nous voulons être actifs pour jouer, et nous recevons un carton jaune. C'est pour ça que je suis loin de tout commentaire sur les arbitres, parce que je m'en fiche complètement. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent."

Guardiola n'est pas le seul manager à exprimer sa frustration concernant les pertes de temps et les équipes qui n'ont pas le ballon en jeu actif pendant particulièrement longtemps. Avant la finale de la Carabao Cup, le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a qualifié Newcastle d'"ennuyeux", en référence à son gaspillage de temps.

Lorsqu'on a demandé à Guardiola s'il avait fait part de ses doléances aux autorités, il a montré une fois de plus sa frustration : "Qu'est-ce que les autorités ? Je ne parle pas avec la Premier League, car c'est elle qui nous accuse."

Samedi, City accueille Newcastle, qui n'a pas gagné lors de ses quatre derniers matches. Ils tenteront de mettre un terme à la course au titre de City, qui cherche à réduire l'écart avec Arsenal, le premier du classement.