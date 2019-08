Pep Guardiola mécontent de la performance de Manchester City malgré le 5-0

L’entraineur catalan a fait la fine bouche après le 1er match de championnat contre West Ham, malgré le large succès récolté.

n’a pas fait dans la demi-mesure ce samedi lors de son déplacement à à l’occasion de son premier match de . Les Eastlands ont atomisé les Hammers sur un score sans appel de 5 buts à 0. Le contrat a donc été largement rempli pour les champions en titre, mais cela n’a semble-t-il pas trop séduit Pep Guardiola.

Le technicien espagnol a peu goûté la prestation des siens durant la première période, pas trop enlevée à son goût malgré le 2-0 assuré à la pause. Pour lui, il y a eu trop de déchet technique et c’est indigne de sa formation.

"Pour ce qui est du résultat, oui", a-t-il répondu à la question de savoir s'il était heureux. "Je ne peux pas nier que je suis ravi pour le premier match. Après avoir remporté les 14 derniers de la saison dernière, nous en avons 15 maintenant. Tant mieux. Mais pour la performance, non", a enchéri le Catalan sur un ton amer.

"La VAR ne me dérange pas tant qu'il n'y a pas d'erreurs"

"En première mi-temps, nous avons eu trop de passes manquées, nous n'étions pas précis. Mais c'est normal. Le premier match, à l'extérieur, à 12h30 du coup d'envoi, chaud. C'est normal. En deuxième mi-temps, nous étions meilleurs dès l'entame, plus calmes. À 3-0, le match était plié", a-t-il ajouté, en tentant de trouver malgré tout des circonstances atténuantes à ses troupes.

Cette rencontre a été marquée aussi par plusieurs interruptions en raison du recours récurrent à la vidéo. Les Citizens se sont vus refusés pas moins de trop buts et le rythme du jeu a aussi souffert à cause des nombreux coups de sifflet. Questionné sur ce point, Guardiola a fui la polémique : "Mon seul souhait est que la VAR ne commette pas d'erreurs. S'il est hors-jeu, alors il est hors-jeu. S'il y a main, alors il y a main. Les règles sont les règles. Pas de problème. Ça me va. Mon seul souci est quand la VAR fait des erreurs. Mais je pense que ce sera plus juste."