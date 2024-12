Pep Guardiola, la grosse frayeur

Pep Guardiola est resté prudent avant d'affronter une équipe d'Everton difficile alors que City cherche à mettre fin à sa période de marasme.

City traverse sa pire période de l'ère Guardiola, puisqu'ils n'ont réussi à remporter qu'un seul match sur leurs 12 derniers toutes compétitions confondues. Leur soudaine baisse de forme a commencé par une défaite contre Tottenham Hotspur en Carabao Cup le 30 octobre et depuis, ils ont chuté au classement de la Premier League et se retrouvent actuellement septièmes, à 12 points du leader Liverpool.

Les champions en titre chercheront désormais à mettre fin à cette période de marasme et à renouer avec la victoire. Leur prochain match aura lieu contre une équipe d'Everton qui a tenu les géants Arsenal et Chelsea en échec 0-0 lors de leurs deux derniers matches de championnat. Avant le choc du lendemain de Noël, Guardiola a admis sa peur d'affronter les Toffees et a révélé comment ils peuvent surmonter cette barrière.

Lors de sa conférence de presse d'avant-match, le manager de City a déclaré : "Ce n'est pas l'adversaire parfait. Il s'agit pour nous de revenir à notre meilleur niveau. Cela prendra du temps. Nous devons obtenir des résultats le plus rapidement possible. Nous affrontons Everton et ils sont dans une bonne période, leurs résultats et leurs performances le montrent."

Après le match du Boxing Day à domicile, les Cityzens disputeront leur dernier match de 2024 le 29 décembre contre Leicester au King Power Stadium.