Manchester City, Pep Guardiola fait une annonce pour sa retraite

Contre Fulham, Pep Guardiola va vivre son 700eme match sur un banc. Et l’Espagnol ne compte pas raccrocher de sitôt.

Huit titres de champion, deux et une foule d'autres coupes. Treize ans après ses débuts sur le banc du , Pep Guardiola affiche un palmarès à faire rougir bon nombre d’entraîneurs. Le plus méprisant diront qu’en ayant entraîné le Barça, le et depuis 2016, difficile de ne pas remplir ses étagères. A l’image d’Arigo Sacchi ou Johann Cruyff, l’entraîneur espagnol restera dans les livres du foot, de par la révolution du jeu qu’il a développé depuis plus d’une décennie.

Ce samedi, face à , Pep Guardiola va chercher à ramener les Citizens dans le Top 10, après un début de saison plus que poussif. Il va également passer une barre symbolique en tant que manager. Ayant été intronisé le 8 mai 2008 par Joan Laporta, l’ancien milieu du Barça a depuis dirigé 699 rencontres. Il entraînera donc pour la 700eme fois une équipe professionnelle face aux Cottagers.

"C'est bien d'avoir 700 matches au compteur avec peu de défaites dans ces matchs. C'est un nombre incroyable avec tous les gens qui m'ont accompagné et nous ensemble nous avons fait des choses incroyables."

L'article continue ci-dessous

Celui qui a récemment prolongé son contrat avec Manchester City jusqu’en 2023 ne compte pas s’arrêter si vite. Malgré une certaine lassitude après ses années de succès au Barça qui l’avait poussé à observer une année sabbatique, Pep Guardiola compte écrire un peu plus son nom dans le nord de l’ avec un premier succès européen mais aussi dans le football mondial. En 2023, il aura 52 ans et l’heure de la retraite n’aura pas sonné, à l’écouter.

"700 matchs - et je vais en faire 700 de plus. Et après ça, je vais prendre ma retraite. Dans la vie, quand on commence quelque chose, on ne s'attend pas à ce qui va se passer dans le futur et je ne m'y attendais pas."

Après quinze saisons sur le banc d’un club, Pep Guardiola aura peut-être l’envie de se diriger vers une équipe nationale. Comme José Mourinho, il n’a jamais caché son désir de vivre une Coupe du Monde. Le rendez-vous est pris pour 2026.