Pénalty, hors-jeu... Ce que la VAR va corriger la saison prochaine en Premier League

Après les nombreuses polémiques de la saison dernière, la VAR va être utilisée de manière plus souple en Premier League lors de l'exercice 2021-22.

La Premier League espère décourager les joueurs qui exagèrent le contact pour obtenir un pénalty et éliminer les hors-jeux controversés en modifiant les règles avant la nouvelle saison. Les arbitres et les responsables du VAR sont notamment invités à considérer le nombre de contacts qui ont été pris par un défenseur.

L'objectif des nouveaux critères est d'encourager un "jeu plus fluide", selon Mike Riley, qui est le responsable de l'arbitrage de la Premier League. "Fondamentalement, nous voulons que l'approche soit celle qui permette le mieux aux joueurs de s'exprimer", a déclaré Riley, avant d'expliquer comment cela va se matérialiser.

Plus de psychologie avant de siffler pénalty

"Cela signifie que l'équipe d'arbitres - les arbitres et le VAR - n'interviennent pas pour des infractions mineures. Créons un jeu fluide, où le seuil d'intervention à la fois pour les arbitres et le VAR est légèrement plus élevé qu'il ne l'était la saison dernière. Le message clair de l'enquête était que le football est une question de contact. Ainsi, les principes que nous avons établis sont que les arbitres doivent rechercher le contact et établir un contact clair, puis se poser la question suivante : 'Ce contact a-t-il une conséquence ?'. Et puis se poser la question : 'Le joueur a-t-il utilisé ce contact pour essayer de gagner un penalty ?'". Le responsable de l'arbitrage veut éviter les erreurs passées.





"Si vous avez un contact clair qui a une conséquence, alors c'est ce que vous devez pénaliser. Si vous avez le moindre doute sur ces éléments, vous êtes moins susceptible d'être pénalisé. Nous avons encore commis une erreur la saison dernière où il y avait un contact clair, un joueur est resté sur ses pieds, est passé à côté, a perdu le ballon. Nous devrions revenir en arrière et lui donner un penalty. Je pense que si nous l'avions fait, cela aurait rassuré les joueurs, c'est notre approche", a-t-il insisté.

Une ligne plus épaisse pour déterminer un hors-jeu

Les nouvelles règles conduiront également à moins de longs examens de la VAR pour déterminer les hors-jeux. L'utilisation de la VAR dans les cas où un joueur peut être légèrement hors-jeu s'est avérée controversée, mais la nouvelle approche espère faciliter la tâche des arbitres. Les officiels utiliseront désormais une ligne plus épaisse qu'auparavant et si celle utilisée pour indiquer la position de l'attaquant se confond avec la ligne indiquant le défenseur, il sera considéré comme étant en jeu.

"Nous avons maintenant effectivement réintroduit le bénéfice du doute pour le joueur attaquant", a ajouté Riley. "Donc, lorsque vous avez une situation de hors-jeu très proche, nous continuons à suivre le même processus que nous l'avons fait l'année dernière avec VAR. Vous appliquerez donc les lignes d'un pixel, vous placerez la ligne d'attaque et la ligne de défense. Vous mettrez ensuite les lignes de diffusion les plus épaisses et, lorsqu'elles se chevauchent, ces situations seront désormais considérées comme positives. Donc, ce que nous rendons au jeu, ce sont 20 buts qui ont été refusés la saison dernière, en utilisant un examen assez médico-légal". Il n'y a plus qu'à appliquer.