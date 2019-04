Pelé, hospitalisé au Brésil, va subir une opération

La légende brésilienne Pelé va être opéré d'un calcul à l'uretère, a annoncé mercredi l'Hôpital Albert Einstein.

De retour au , le roi Pelé, âgé de 78 ans, hospitalisé à Paris la semaine passée, a de nouveau été admis en établissement sanitaire et ses soins sont loin d'être terminés. En effet, l'ancien international brésilien va bientôt devoir passer sous le scalpel du chirurgien.

Kylian Mbappé avoue avoir été impressionné par le Roi Pelé

« Les examens ont révélé un calcul dans l'urètre gauche, dont le retrait est programmé, mais à une date encore non déterminée », a annoncé mercredi l'Hôpital Albert Einstein à Sao Paulo, relayé par l'Agence Presse.

« Le patient se trouve dans un bon état général d'un point de vue clinique », a encore fait savoir l'hôpital. L'Hôpital Albert Einstein de Sao Paulo précise que l'hospitalisation de Pelé à l'Hôpital Américain de Neuilly, près de Paris, était due à une « infection urinaire provoquée par un calcul dans l'uretère », qui transporte l'urine vers la vessie.

L'état de Pelé est donc tout de même assez précoccupant, sachant que fin 2014,il avait déjà été victime d'une grave infection urinaire et placé en soins intensifs et sous dialyse. Pelé, qui ne dispose plus que d'un seul rein, a reçu le soutien de son grand rival Diego Maradona

"Cette photo a 40 ans aujourd'hui. C'était à Rio de Janeiro, lorsque nous nous sommes rencontrés personnellement. Qu'est-ce que nous étions jeunes... Je te souhaite un prompt rétablissement Roi Pelé et beaucoup de courage ! », a écrit El Diez sur les réseaux sociaux en légende d'un cliché le montrant avec Pelé.

Un Pelé qui a impressionné Kylian Mbappé lors de leur récente rencontre : "J’avais surtout un peu peur d’être bête face à un tel personnage. C’est arrivé à tout le monde : on se pose plein de questions, plus ou moins intelligentes, avant un face-à-face que l’on redoute un peu. Comme on me l’avait présenté comme taquin et chambreur, je me demandais comment j’allais être traité, si j’allais avoir droit moi aussi à mon petit tacle. J’avoue que j’appréhendais le premier regard, les premières paroles. Je ne voulais tellement pas le décevoir", a en effet confié Mbappé dans des propos accordés à France Football.