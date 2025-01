Pedri, le contrat pharaonique

Jeudi, le FC Barcelone a annoncé que Pedri avait signé un nouveau contrat de cinq ans, le liant au club jusqu'en 2030.

C'est une joie pour les Catalans que l'un de leurs joueurs les plus importants ait engagé son avenir pour de nombreuses années à venir, et cela élimine le risque d'un éventuel départ dans les 18 prochains mois, car son précédent contrat devait prendre fin en 2026.

Pedri devient le troisième joueur du FC Barcelone à signer un nouveau contrat au cours des deux dernières semaines, après Ronald Araujo (qui a prolongé jusqu'en 2031) et Gerard Martin (2028). Il ne sera pas le dernier non plus, puisque Gavi et Inigo Martinez devraient tous deux signer dans les prochains jours.

L'article continue ci-dessous

Pedri s'est adressé aux médias du FC Barcelone après la signature de son nouveau contrat, et il a exprimé sa joie de rester chez les géants catalans. Il a également admis qu'il était très impatient de voir comment l'équipe évoluera au cours des prochaines années.

« Je suis très heureux de renouveler mon contrat et je suis actuellement là où je veux être le plus. Cela faisait longtemps que je n’avais pas autant apprécié mon football. Il faut maintenant retrouver la confiance sur le terrain et gagner des titres. Cette équipe de Barcelone est faite pour ça. Nous avons une équipe très jeune qui sera encore meilleure dans quelques années. De très belles choses attendent les supporters de Barcelone. »

Pedri, qui a été en forme ces derniers mois, semble avoir surmonté ses problèmes de blessures des dernières années, ayant été un élément omniprésent de l’équipe d’Hansi Flick jusqu’à présent cette saison – à part son absence du week-end dernier contre Valence pour cause de maladie. Barcelone est forcément très excité à l’idée de voir un Pedri en pleine forme s’améliorer de plus en plus dans les années à venir, et c’est compréhensible.