Pedri & Gavi sont-ils les nouveaux Iniesta & Xavi ? La réponse de Cesc Fabregas

Cesc Fabregas a donné sa théorie sur le fait Gavi et Pedri soient à la hauteur de la pression exercée par Xavi et Andres Iniesta.

Après plus d'une décennie lors de laquelle le duo Andres Iniesta-Xavi a porté le FC Barcelone et a fait les beaux jours du club catalan, le Barça semble avoir trouvé les successeurs des deux internationaux espagnols, ayant tout gagné avec le club catalan ainsi que la Coupe du monde avec l'Espagne. Pedri, 20 ans, et Gavi, 18 ans, sont les nouveaux piliers de l'entrejeu du Barça depuis 18 mois, ce qui les a amenés à se comparer au duo légendaire.

"On rêve de voir un nouveau duo Iniesta-Xavi"

Ancien de la maison catalane ayant collaboré aux côtés d'Iniesta et Xavi, Cesc Fabregas, le milieu de terrain de Côme 1907, a soutenu les deux joueurs pour qu'ils s'épanouissent, malgré le bruit et la pression qui les entoure. L'ancien joueur de Chelsea et d'Arsenal a déclaré à la Cadena Ser : "La pression est sur eux, parce qu'ils jouent très bien".

"Ils jouent bien, et la pression apparaît toujours. Je ne peux pas nier que vos câbles se croisent en rêvant de faire ce duo Iniesta-Xavi, c'est quelque chose qui est dans l'esprit des fans de Barcelone. Ils sont jeunes, mais ils ont déjà de l'expérience. Pourquoi ne pas leur mettre plus de pression ? Je pense qu'ils ne le remarquent même pas", a analysé l'ancien international espagnol.

"Au Barça, on voit des choses qu'on a pas vues depuis des années"

Cesc Fabregas a également salué les progrès du FC Barcelone depuis l'arrivée de Xavi aux commandes du club catalan. "Vous voyez des choses que vous n'avez pas vues depuis des années. Je pense qu'il va dire qu'il y a des choses à améliorer, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup d'améliorations", a déclaré l'ancien milieu d'Arsenal et de Chelsea.

Fabregas a été un joueur régulier du FC Barcelone de 2011 à 2014, jouant un rôle clé aux côtés de Xavi et Iniesta. Il a également fait partie de l'équipe d'Espagne qui a remporté trois grands trophées en quatre ans. L'ancien international espagnol a encore une année de contrat à Como, en Serie B, où il travaille actuellement à l'obtention de ses diplômes d'entraîneur.