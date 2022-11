Pays de Galles - Iran : diffusion TV ; live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Pays de Galles - Iran.

Faux pas interdit pour le Pays de Galles et l'Iran ce vendredi. Le Pays de Galles, qui a fait match nul lors du premier match, doit absolument l'emporter face à l'Iran pour espérer atteindre les huitièmes de finale. Tout autre résultat compliquerait sérieusement la tâche des Dragons qui affronteront l'Angleterre lors de la dernière journée alors que les USA, leur principal concurrent pour la qualification jouera l'Iran.

L'heure de Bale

Gareth Bale et Aaron Ramsey, les deux stars du Pays de Galles lors de ce tournoi, auront pour mission de mener les jeunes de l’équipe vers le sommet et décrocher une première qualification historique au deuxième tour. L'attaquant du Los Angeles FC a assumé son statut lors du premier match en prenant ses responsabilités et en marquant le but de l'égalisation, il devra faire encore plus pour aider son pays à remporter une première victoire ô combien précieuse dans la compétition.

De son côté, l'Iran va chercher à se remettre de la déroute face à l'ogre anglais. Les hommes de Carlos Queiroz se sont effondrés face aux Three Lions. Ils ont subi une cuisante défaite et voudront redorer leur blason face aux Gallois. Si les Iraniens ne partent pas favoris de cette rencontre, ils ont montré par le passé qu'ils pouvaient être accrocheurs, ce qu'ils ont réussi à faire mais trop peu longtemps face à l'Angleterre.

Rien n'est perdu pour l'Iran

L'Iran pourra compter sur Taremi, en grande forme en club et buteur lors du premier match, pour porter les espoirs de tout un pays. Malgré la lourde défaite face à l'Angleterre, tout est encore possible pour l'Iran qui avait frôlé la qualification en 2018. En effet, si les hommes de Carlos Queiroz parviennent à créer la surprise en battant les Pays de Galles, ils s'offriront une finale pour la qualification lors de la dernière journée contre les USA.

Pays de Galles-Iran

Match Pays de Galles - Iran Date 25 novembre 2022 Heure 11h Chaîne BeIN Sports

Où voir le match Pays de Galles - Iran ?

La rencontre du Groupe B entre le Pays de Galles et l'Iran sera diffusée sur BeIN Sports à partir de 11h.

Chaîne TV Streaming BeIN Sports Bein Connect

Les compositions probables

Robert Page devrait selon toute vraisemblance miser sur la continuité face à l'Iran. Après le match nul du Pays de Galles face aux Etats-Unis avec une seconde période convaincante, le sélectionneur des Dragons pourrait faire un changement seulement.

En effet, Robert Page a décidé de faire entrer Kiefer Moore en lieu et place de Daniel James à la mi-temps du match contre les Etats-Unis et ça a plutôt bien fonctionné. Il pourrait donc être tenté de procéder à ce changement mais dès le coup d'envoi cette fois-ci.

En revanche, pour le reste, ce sera du grand classique. La défense Mepham, Rodon, Davies sera sans aucun doute reconduite pour protéger les buts d'Hennessey. Au milieu de terrain, Roberts, Ampadu, Ramsey et Williams vont tenir leur place tandis que devant, Bale et Wilson devraient débuter en compagnie de Moore.

Quant à l'Iran, l'expérimenté milieu de terrain Omid Ebrahimi est l'absent le plus notable de son équipe en raison d'une blessure à l'aine. L’attaquant du Bayer Leverkusen Sardar Azmoun fait partie, en revanche, de l'équipe malgré une déchirure du mollet le mois dernier, mais n'a pas joué la première rencontre de la compétition.

Ce serait une petite surprise de voir Azmoun jouer d’entrée vu qu’il n’est pas encore au mieux de sa forme. Queiroz va bien évidemment faire confiance à son autre avant-centre confirmé en la personne de Mehdi Taremi de Porto. Ce dernier a déjà assumé la responsabilité du finisseur face à l'Angleterre, et il devrait être soutenu par le chevronné Alireza Jahanbakhsh comme lors du premier match.

Ehsan Hajsafi portera le brassard de capitaine et s'apprête à faire sa 123e apparition avec la Team Melli, tandis que Saman Ghoddos, de Brentford, devrait, à nouveau, se contenter d'une place sur le banc.

La composition probable du Pays de Galles : Hennessey - Mepham, Rodon, Davies - Roberts, Ampadu, Ramsey, Williams - Wilson, Bale, Moore.

La composition probable de l'Iran : Hosseini - Moharrami, Cheshmi, Hosseini, Mohammedi - Nourollahi, Hajsafi, Karimi - Jahanbakhsh, Taremi, Pouraliganji.

Cinq derniers résultats

Pays de Galles Iran Pays de Galles 1-1 USA (11/11) Angleterre 6-2 Iran (21/11) Pays de Galles 0-1 Pologne (25/09) Iran 1-0 Nicaragua (10/11) Belgique 2-1 Pays de Galles (22/09) Sénégal 1-1 Iran (27/09) Pays-Bas 3-2 Pays de Galles (22/09) Iran 1-0 Uruguay (23/09) Pays de Galles 1-1 Belgique (11/06) Iran 1-2 Algérie (12/06)

Face à face entre les deux sélections

Ça sera la toute première confrontation de l'histoire entre le Pays de Galles et l'Iran. Les deux sélections ne se sont jamais affrontées auparavant.