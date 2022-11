Pays de Galles – Angleterre : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

L'Angleterre affronte le Pays de Galles à l'occasion de la dernière journée de phase de groupes ce lundi.

L’Angleterre n’a besoin que d’un nul pour assurer sa qualification ce mardi face au Pays de Galles, mais doit tout de même s'imposer pour conserver sa première place dans le Groupe B. Après sa large victoire face au Costa Rica, la sélection anglaise dispute un derby britannique face à Gareth Bale et sa bande, qui doivent à tout prix s’imposer après n’avoir pris qu’un point en deux matches.

Voici toutes les informations à retenir pour cette rencontre, avec notre sponsor Molotov.

Match Pays de Galles - Angleterre Date 29/11/2022 Heure 20 heures Chaînes BeIN Sports et TF1

Sur quelle chaîne regarder le match Pays de Galles-Angleterre ?

Le match entre le Pays de Galles et l'Angleterre sera diffusé à partir de 20 heures sur BeIN Sports et TF1, qui est également accessible via l'application Molotov.

Chaîne Streaming BeIN Sports et TF1 Molotov

Les compositions probables de Pays de Galles-Angleterre

Pour cette rencontre, Gareth Southgate devrait procéder à seulement deux changements par rapport au onze tenu en échec par les États-Unis. Kyle Walker devrait prendre le couloir droit à la place de Kieran Trippier et Phil Foden pourrait connaître sa première titularisation en Coupe du Monde à la place de Bukayo Saka. harry Kane sera évidemment titulaire en pointe, Jude Bellingham enchaînera lui aussi au milieu. Pas de changement pour la charnière centrale qui sera composée de John Stones et Harry Maguire.

De leur côté, les Gallois s'appuieront évidemment sur Gareth Bale et Daniel James en attaque et Aaron Ramsey au milieu.

La composition probable du Pays de Galles : Ward - Mepham, Rodon, Davies - Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams - James, Moore, Bale.

La composition probable de l'Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Bellingham - Sterling, Mount, Foden - Kane.

Cinq derniers résultats





Pays de Galles Angleterre Pays de Galles 0-2 Iran (25/11/2022) Angleterre 0-0 États-Unis (25/11/2022) États-Unis 1-1 Pays de Galles (21/11/2022) Angleterre 6-2 Iran (21/11/2022) Pays de Galles 0-1 Pologne (25/09/2022) Angleterre 3-3 Allemagne (26/09/2022) Belgique 2-1 Pays de Galles (22/09/2022) Italie 1-0 Angleterre (23/09/2022) Pays-Bas 3-2 Pays de Galles (14/06/2022) Angleterre 0-4 Hongrie (14/06/2022)

Confrontations directes entre les deux équipes

Date Résultat 08/10/2020 Angleterre 3-0 Pays de Galles 16/06/2016 Angleterre 2-1 Pays de Galles 06/09/2022 Angleterre 1-0 Pays de Galles 26/03/2011 Pays de Galles 0-2 Angleterre 03/09/2022 Pays de Galles 0-1 Angletere

