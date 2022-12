Pays Bas - USA (3-1) : Plus réalistes, les Oranjes prennent le quart

Les Pays-Bas ont pris le meilleur sur les Etats-Unis lors du premier huitième de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar ce samedi.

Pas de surprise pour ce premier huitième de finale de la Coupe du monde 2022. Si les derniers jours nous ont habitué aux scénarios à rebondissements et aux multiples surprises, ce samedi après-midi, le Pays-Bas a tout mis en oeuvre pour ne pas être la nouvelle grande nation à être victime d'une surprise et d'une élimination du mondial qatari.

Les Pays-Bas en mode gestion

Les hommes de Louis Van Gaal se sont imposés face aux Etats-Unis et disputeront donc leur septième quart de finale de leur histoire face au vainqueur de la rencontre du soir entre l'Argentine et l'Australie. Pourtant, les Pays-Bas se sont fait peur en tout début de match en subissant la première grosse occasion du match, mais Noppert a réussi à mettre Pulisic en échec lors d'un face à face bien négocié par le portier hollandais.

Investis et plus agressifs, les Etats-Unis sont mieux rentrés dans la partie que les Pays-Bas, acculant les Oranjes dans leur partie de terrain. Mais comme depuis le début de la compétition, les hommes de Louis Van Gaal semblent être en gestion. Sans briller outre mesure, les Pays-Bas sont sortis facilement de leur poule et il en a été de même lors de ce huitième de finale.

Un Dumfries XXL

Sur leur première opportunité, les Pays-Bas ont fait mouche. Sur un contre rondement mené, Dumfries bien décalé sur le côté droit a servi Memphis Depay en retrait qui a ouvert le score. Si entre temps, les USA ont poussé, les Pays-Bas leur laissant le ballon, ils ont à nouveau été punis par la bande à Depay. Juste avant la mi-temps, deux minutes à peine après un bel arrêt de Noppert sur une demi-volée de Weah, les Pays-Bas ont fait un copier coller de leur premier but.

Encore une fois bien décalé sur le côté droit, Dumfries a mis exactement le même centre en retrait sauf que cette fois-ci, c'était Daley Blind qui était à la réception pour pousser le ballon au fond des filets de Turner. En seconde période, les Etats-Unis ont continué à y croire, mais ont continué à buter sur les Hollandais, à l'image du sauvetage sur sa ligne de Gakpo sur une tête de McKennie.

Un remake de la demi-finale de 2014 ?

Finalement, les Américains ont été récompensés à un quart d'heure de la fin du match. Sur un centre de Pulisic, Haji Wright coupe la trajectoire avec réussite en la déviant du talon et réduit le score. Alors que l'on s'attendait à un dernier quart d'heure de folie, les Pays-Bas ont appuyé sur l'accélérateur pour ne pas se faire peur. L'homme du match côté oranje, Dumfries, auteur de deux passes décisives, y est allé de son but en reprenant un centre de Blind, seul au second poteau.

Les Pays-Bas seront donc au rendez-vous des quarts de finale comme en 2014, la dernière Coupe du monde qu'ils ont disputé, où ils avaient finalement échoué en demi-finale face à l'Argentine aux tirs au buts. Une équipe d'Argentine qu'ils risquent de retrouver sur leur route vendredi prochain en quarts de finale de cette Coupe du monde 2022 pour un match au parfum de revanche.