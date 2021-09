Pays-Bas et Norvège - Depay et Haaland étaient en feu !

Mardi soir, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Depay et Haaland ont brillé de mille feux avec un triplé chacun.

Pendant que la France battait la Finlande 2-0, d’autres nations étaient sur le pont dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022.

Depay écœure la Turquie et rejoint Cruyff

Dans le groupe G, il y avait notamment un alléchant Pays-Bas-Turquie et on attendait beaucoup du duel entre Memphis Depay et Burak Yilmaz.

Mais il n’y a pas eu photo entre les deux équipes : les Pays-Bas se sont imposés 6-1 avec un Memphis Depay de gala.

L’ancienne vedette de l’Olympique Lyonnais, qui évolue désormais au Barça, a écœuré la sélection turque en inscrivant un triplé (16e, 38e, 54e) et en délivrant une passe décisive à Klaasen pour l’ouverture du score dès la deuxième minute de jeu.

Les deux autres buteurs néerlandais de la soirée sont Guus Til (80e) et Donyell Malen (90e). La Turquie a sauvé l’honneur par Cengiz Ünder. Le joueur de l’OM a inscrit le dernier but de la rencontre, dans le temps additionnel (90+2e).

Avec ce triplé, Memphis Depay est le héros du soir aux Pays-Bas d’autant plus qu’il rejoint la légende Johann Cruyff au classement des buteurs de la sélection batave. Les deux hommes totalisent 33 buts avec les Oranje.

Depays devra cependant encore cravacher pour battre le recordman qui est Robin van Persie et compte 50 buts.

Haaland sans pitié

Toujours dans le groupe G, la Norvège affrontait la petite équipe de Gilbratar. Et comme Depay, Erling Haaland y est allé de son triplé (27e, 39e, 90+1e) pour une victoire 5 buts à 1. Thorstvedt (23e) et Sorloth sont les autres buteurs norvégiens.

A seulement 21 ans, Haaland affole les compteurs avec 12 buts en 15 sélections.

Au classement du groupe G, les Pays-Bas et la Norvège compte 13 points et occupent les deux premières places. La Turquie, leader avant cette journée avec 11 points chute à la troisième place.

Derrière ce trio, on trouve le Monténégro (8 points), la Lettonie (5 points) et Gibraltar bon dernier avec 0 point.