Pays-Bas : Memphis Depay pas pleinement satisfait malgré son triplé face à la Turquie

L'attaquant néerlandais a rejoint Johan Cruyff au classement des buteurs de la sélection, mais estime devoir faire encore mieux.

Memphis Depay est un homme ambitieux, et particulièrement exigeant, surtout envers lui-même. Auteur d'un triplé face à la Turquie mardi soir en éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde, l'attaquant des Oranje a égalé Johan Cruyff et Abe Lenstra au classement des meilleurs buteurs de sa sélection. Avec 33 réalisations, il est malgré tout encore assez loin de Robin Van Persie, recordman avec 51.

"Cruyff et Lenstra sont des légendes, ils ont tellement compté pour l'équipe nationale néerlandaise et ont mis notre football sur la carte. Ils sont incomparables. Je dois maintenant m'assurer que je reste important pour l'équipe avec mon jeu et avec mes buts. Je suis dans le top 10 des meilleurs buteurs maintenant, mais je veux arriver dans le top 3", a assuré le néo-barcelonais à la chaîne NOS après le large succès face aux Turcs.

Avant de se montrer particulièrement exigeant malgré une belle prestation : "Nous avons souvent été négligents, surtout moi. J'ai perdu les trois premiers ballons. Je ne suis pas satisfait de cela, c’est un axe d’amélioration.

"Mais si nous commençons comme ça, nous nous rendrons souvent la tâche facile. Après les 1-0 et 2-0, nous sommes parvenus à accroître notre avance. Dans ce cas de figure, vous pouvez vous permettre ces négligences. Mais le niveau doit s'améliorer, surtout en ce qui me concerne.

"On pourrait penser que je ne suis que jubilation. Je suis heureux, mais j'attends davantage de moi-même. Les gens pensent que je plane toujours et que tout va bien. Je suis important et menaçant, je le serai toujours, quoi qu'il arrive."

Les hommes de Louis Van Gaal ont repis la tête du groupe G à la faveur de ce très large succès, devant la Turquie donc, mais également la Norvège, qui est à égalité de points avec eux. Une formation d'Erling Haaland qu'il leur faudra défier lors de la toute dernière journée de ces qualifications, le 16 novembre prochain.