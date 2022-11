Pays-Bas: Gakpo rejoint Messi, Ronaldo, Rivaldo...

Grâce à son troisième but en autant de matches de phase de groupes, Cody Gakpo s'est invité parmi certains très grands joueurs de l'histoire.

Cody Gakpo est l'un des joueurs les plus en vue depuis le début de la Coupe du monde 2022. Auteur d'une superbe saison avec le PSV Eindhoven, le milieu offensif de 23 ans confirme au Qatar. Ce mardi face au Qatar, il a une nouvelle fois marqué et ouvert le score pour la troisième fois en trois matches de poule, une performance que seul Alessandro Altonelli avait réalisé en 1986.

2 - Cody Gakpo est seulement le 2e joueur à ouvrir le score 3 fois sur une même phase de groupes (1re et 2nde comprises) de Coupe du Monde après Alessandro Altobelli pour l’Italie lors de la 1re phase de poules en 1986. Diamant💎. #NEDQAT pic.twitter.com/VzFLmW8ooZ — OptaJean (@OptaJean) November 29, 2022

Gakpo parmi les très grand

Avec un but lors de chaque match de cette phase de groupe, Gakpo rejoint ainsi un cercle composé de quelques-uns des plus grands joueurs de l'histoire et qui ont marqué la Coupe du monde de leur empreinte. On y retrouver par exemple Just Fontaine (1958), Jairzinho (1970), Gerd Müller (1974), Romario (1994), Ronaldo, Rivaldo, Miroslav Klose (2002), James Rodriguez ou encore Lionel Messi (2014). Si les Néerlandais peinent à briller collectivement depuis le début de la compétition, ils peuvent se targuer de compter dans leur rang l'un des joyaux de ce début de Mondial.

De son côté, le meneur de jeu des Oranjes pourrait bientôt passer un cap en rejoignant Manchester United lors du prochain mercato hivernal.