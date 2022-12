Pays-Bas - États-Unis : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Pays-Bas - États-Unis.

C'est parti pour les phases finales de cette Coupe du monde. Après une phase de poules haletantes, marquée déjà par plusieurs surprises, les Pays-Bas et les Etats-Unis ont l'honneur d'inaugurer les matchs à élimination directe. A partir de maintenant plus de droit à l'erreur, la moindre défaite est synonyme de retour à la maison.

Premiers du groupe A, les Hollandais se présentent en favoris de cette belle affiche, avec l'objectif très clair de poursuivre leur chemin pour continuer de rêver en un potentiel sacre le 18 décembre prochain.

En face, les USA de Christian Pulisic ont montré de belles choses dans leur groupe B, accrochant notamment l'Angleterre avant de s'extirper du match de la peur face à l'Iran lors de l'ultime journée. Pour rêver plus loin ?

Sur quelle chaîne voir Pays-Bas - États-Unis ?

En France, la rencontre se tiendra ce samedi à 16h et sera diffusée sur Bein Sports 1. Il sera également possible de suivre le match via MyCanal en streaming.

Les compositions probables de Pays-Bas - États-Unis

Le XI probable des Pays-Bas : Noppert – Timber, Van Dijk, Aké – Dumfries, De Roon, F. De Jong, Blind – Klaassen – Gakpo, Depay.

Le XI probable des Etats-Unis : Turner – Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson – McKennie, Adams, Musah – Weah, Sargent, Pulisic.

Les statistiques à connaître avant Pays-Bas - États-Unis

● Les cinq rencontres précédentes entre les Pays-Bas et les États-Unis se sont déroulées dans le cadre de matchs amicaux - les Oranje ont remporté les quatre premières entre 1998 et 2010, les États-Unis ayant remporté la rencontre la plus récente en 2015.

● Les Pays-Bas sont invaincus lors de leurs 19 derniers matchs de Coupe du monde contre des nations non-européennes (W13 D6) depuis une défaite 3-2 contre le Brésil en quart de finale de 1994. Cependant, deux de leurs six matchs nuls dans cette série les ont vu être éliminés aux tirs au but (contre le Brésil en 1998 et l'Argentine en 2014).

● Les États-Unis sont sans victoire lors de leurs 11 derniers matchs de Coupe du monde contre des nations européennes (D6 L5) depuis une victoire 3-2 contre le Portugal en 2002. Au total, les États-Unis n'ont remporté que trois de leurs 23 matchs de Coupe du monde contre des équipes européennes (D7 L13), battant également la Belgique en 1930 et l'Angleterre en 1950.

● Les Pays-Bas sont invaincus lors de leurs 10 matches de Coupe du monde sous la houlette de Louis van Gaal (W7 D3), conservant cinq clean sheet lors de leurs six derniers matches en phase finale, dont lors de chacun de leurs trois derniers matches à élimination directe. La seule équipe dans l'histoire de la Coupe du monde à garder quatre clean sheets consécutifs en matchs à élimination directe était l'Espagne en route pour remporter le tournoi en 2010.

● Les Pays-Bas ont atteint au moins les quarts de finale lors de quatre de leurs cinq dernières participations à la Coupe du monde, n'échouant qu'en 2006 dans cette série, perdant 2-1 contre le Portugal en huitième de finale.

● Les États-Unis ont perdu trois de leurs quatre matches de huitième de finale en Coupe du monde, ne s'imposant qu'en 2002 contre le Mexique. Ils ont perdu leurs trois matchs à élimination directe contre des équipes européennes - 7-1 contre l'Italie (1934), 1-0 contre l'Allemagne (2002) et 2-1 contre la Belgique (2014).

● Le sélectionneur des Pays-Bas, Louis van Gaal, n'a perdu aucun de ses 10 matchs de Coupe du monde à la tête de l'équipe (W7 D3), ce qui constitue le record absolu pour un manager n'ayant jamais perdu dans la compétition. Seuls Felipe Scolari (12) et Mário Zagallo (11) ont connu des débuts plus longs sans défaite en tant que manager dans l'histoire de la Coupe du monde.

● Cody Gakpo a ouvert le score pour les Pays-Bas lors de leurs trois matchs de groupe lors de cette Coupe du monde ; le dernier joueur à avoir marqué l'ouverture du score dans quatre matchs distincts lors d'une même Coupe du monde était David Villa pour l'Espagne, futur vainqueur, en 2010, tandis que le seul joueur néerlandais à l'avoir fait était Johan Neeskens en 1974.

● Christian Pulisic a été directement impliqué dans six buts lors de ses neuf dernières apparitions pour les États-Unis, toutes compétitions confondues (4 buts, 2 passes décisives), étant décisif sur leurs deux buts jusqu'à présent à la Coupe du monde 2022 (1 but, 1 passe décisive). Au total, il a marqué deux fois plus de buts (22) pour les États-Unis que tout autre joueur de l'équipe.

● Cody Gakpo pourrait devenir le premier joueur néerlandais à marquer lors de chacune de ses quatre premières participations à la Coupe du monde, Christian Vieri étant le dernier joueur européen à y parvenir en 1998. En effet, Gakpo pourrait devenir le premier Néerlandais à marquer dans quatre matchs consécutifs de Coupe du monde au total.