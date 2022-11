Pays-Bas – Équateur (1-1) : Les Oranje passent tout près d’un désastre

Les Pays-Bas n’ont pas réussi à valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, ce vendredi, contre l’Équateur.

Les hommes de Louis van Gaal commencent fort ce match de la deuxième journée de la phase de groupes. Les Néerlandais monopolisent le ballon pendant plusieurs minutes.

Les Oranje dominés dans le jeu

Cody Gakpo, l’attaquant PSV Eindhoven, ouvre le score pour les Pays-Bas dès la 6e minute de jeu. D’une superbe frappe, le joueur de 23 ans, déjà buteur lors du premier match, donne l’avantage aux siens.

Après un passage à vide qui aura duré un quart d’heure, les Sud-américains semblent déterminer à réagir. Ils enchainent plusieurs occasions et obligent le bloc néerlandais à reculer.

Grosse bataille au milieu de terrain. Les deux équipes se battent sur tous les duels. Léger avantage pour la Tri. Les Equatoriens passent tout proche de l’égalisation à la 32e minute de jeu. Andries Noppert doit sortir sa meilleure parade pour dévier une frappe enroulée d’Enner Valencia.

Dans le temps additionnel, la formation équatorienne a réussi à mettre le ballon dans les filets des Pays-Bas. L’arbitre de la rencontre Mr. Mustapha Ghorbal refuse le but à cause du hors-jeu d’un attaquant sud-américain qui gêne le gardien de but néerlandais.

De retour des vestiaires, l’Équateur égalise d’entrée de jeu. Enner Valencia, encore lui, profite d’une mauvaise parade du portier des Oranje pour égaliser et relancer son équipe.

Cette réalisation du capitaine équatorien fait de lui le meilleur buteur de la compétition jusqu’à présent. Il a inscrit un doublé lors du premier match face au Qatar.

Les joueurs des Pays-Bas passent à côté de leur match. Très peu d’occasions pour la formation européenne qui se contente de défendre. Un scénario assez inattendu.

À l’heure de jeu, l’équipe de Gustavo Alfaro passe tout proche d’un deuxième but à deux reprises. Gonzalo Plata trouve la barre transversale d’une superbe frappe du gauche.

Quatre minutes plus tard, Michael Estrada reprend de la tête un centre d’Enner Valencia. La balle est captée par Andries Noppert.

En fin de match, la domination est toujours du côté équatorien. Les occasions se multiplient mais le but tarde à arriver. Les deux équipes se quitteront sur un score nul (1-1).

La troisième et dernière journée du groupe A s’annonce captivante. Les Pays-Bas seront dans l’obligation de s’imposer contre le Qatar. De son côté, l’Équateur va avoir droit à une finale contre le Sénégal pour la qualification en huitièmes de finale.