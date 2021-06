Pays-Bas - De Ligt : "Nous perdons le match à cause de moi"

Expulsé avant de voir ses coéquipiers sombrer face aux assauts de la République tchèque, Mathijs De Ligt accusait le coup.

Les Pays-Bas sont éliminés de l'Euro, à la surprise générale. Opposés à la République tchèque, les Oranje ont longtemps buté sur un bloc bien regroupé, avant de succomber à l'expulsion de Mathijs de Ligt. Le défenseur de la Juve s'est rendu coupable d'une main volontaire en position de dernier défenseur pour empêcher Patrik Schik d'aller au but, et la vidéo n'a pas pardonné.

Réduits à dix, les hommes de Frank de Boer ont d'abord concédé l'ouverture du score par Holes à la suite d'un coup-franc excentré, avant de voir leurs espoirs s'envoler à une dizaine minutes de la fin, la faute au quatrième but de Schik dans le tournoi.

"Je me sens très mal. Nous perdons le match à cause de moi, regrettait-il à la TV néerlandaise au coup de sifflet final. Nous contrôlions le match et puis cette action arrive, je tombe, je suis un peu poussé et je touche le ballon de la main. C'est le tournant du match, c'est simple !

"Les Tchèques sont forts physiquement, ils sont très bons dans les duels. Cela nous a fait mal. C'était du 50-50, il n'y avait pas beaucoup d'occasions de part et d'autre, donc mon expulsion change tout."

Même son de cloche du côté du capitaine, Georginio Wijnaldum, chez qui la dépcetion était également très forte. "C'est très douloureux, mais c'est la réalité. Tout est de notre faute : on donne des buts, on ne marque pas nos occasions. Après le rouge, nous avons eu un sentiment d'impuissance, il était impossible de mettre la pression, nous n'arrivions pas à ressortir le ballon", analysait le nouveau milieu de terrain du PSG.

"Mais même à onze, je pense que nous n'avons pas géré le plan de notre adversaire. C'est vraiment fou parce que nous avions l'impression de monter en puissance depuis le début du tournoi. Aujourd'hui, nous étions déjà en vacances."

De retour dans un tournoi majeur après avoir manqué la qualification à l'Euro 2016 puis au Mondial 2018, les Oranje rentrent déjà à la maison. La République tchèque quant à elle continue son joli parcours et a désormais rendez-vous avec le Danemark en quarts de finale, samedi prochain.