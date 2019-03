Pays-Bas-Allemagne 2-3, la Mannschaft se redresse au bout d'un match épique

Les Pays-Bas et l'Allemagne se sont livrés un duel spectaculaire. Il aurait pu s'achever sur un nul mais la Mannschaft a glané la victoire sur le fil.

Eliminatoires de l'

- : 2-3

Buts : De Ligt (48e), Depay (63e); Sané (15e), Gnabry (34e)

Comme en novembre dernier à Gelsenkirchen, les Pays-Bas ont été menés par deux buts à la pause face à l'Allemagne. Et comme il y a quatre mois, les Oranje ont scoré deux fois en deuxième période pour revenir à égalité. Mais, cette fois, ils n'ont pas été capables de préserver le résultat. Juste avant le gong, ils ont vu leurs efforts partir en fumée lorsque Nico Schulz est venu les mettre à mal. L'arrière de permettait ainsi à l'Allemagne de renouer, et de manière quasi inespérée, avec la victoire dans ce derby.

À chacun sa mi-temps

Faut-il encore douter des ressources de la sélection néerlandaise et de sa capacité à réagir dans l'adversité ? Depuis que Ronald Koeman l'a prise en main, elle n'arrête pas de séduire. Et quel meilleur contexte que la réception de l'ennemi juré dans son fief de la Cruyff Arena pour apporter la énième preuve d'une métamorphose par rapport à cette équipe qui s'était totalement manquée en éliminatoires de l'Euro 2016 et du Mondial 2018.

Car, des ressources, il en faut indubitablement pour pouvoir s'en sortir après la première période compliquée que les Oranje ont connue. Pris à la gorge par des Allemands revanchards et décidés à en terminer avec leur série noire, les locaux ont dû céder à deux reprises avant la pause. Et ils auraient pu le faire une troisième fois si Jesper Cillessen ne s'était pas opposé à une tête à bout portant de Thilo Kehrer (39e). Le gardien du Barça a été décisif sur ce coup, mais il n'avait rien pu faire sur les deux premières tenatives de la Mannschaft. Au quart d'heure du jeu, il s'est fait tromper de près par Leroy Sané (15e), auteur d'un tir croisé imparable suite à un service de Nico Schulz. Puis, à la 34e minute, le gardien hollandais a été surpris par une remarquable frappe de Serge Gnabry à l'entrée de la surface. L'ailier du Bayern a fait apprécier sur cette action la qualité de son tir, mais aussi son sens de dribbles, mettant dans le vent le colosse Virgil Van Dijk.

Depay avait pourtant montré la voie à suivre

À 0-2, et même si le souvenir du match en Allemagne était encore frais, on voyait mal les Néerlandais revenir dans la partie. Même la chance semblait les abandonner avec notamment deux tentatives de Ryan Babbel, sur lesquelles Manuel Neuer s'était miraculeusement opposé (25e et 27e).

La deuxième période de la partie a donc vu les hommes de Koeman se relancer. Un réveil qui porte l'empreinte de Memphis Depay. Sur la lancée de sa brillante prestation contre le Bélarus, le Lyonnais a encore signé deux gestes décisifs, concrétisant ainsi l'excellente période des siens. À la 48e minute, il a délivré un caviar à Matthijs De Ligt, avant de trouver le chemin des filets lui-même sur un tir à ras de terre suite à une remise de Wijnaldum. On jouait alors la 63e minute de jeu et on pensait bien pouvoir assister à un renversement de vapeur.

Les Pays-Bas se sont rués vers l'attaque dans le but d'en rajouter un troisième. Mais c'était peut-être leur tort. En voulant à tout prix arracher la victoire après avoir fourni tant d'efforts, les visiteurs ont manqué de jus vers la fin, et les derniers instants de la partie leur ont été fatals. À la 90e minute, ils se sont fait surprendre sur la dernière offensive allemande. Nico Schulz les terrassait en reprenant sans contrôle une passe lumineuse de Marco Reus. Ça faisait 3-2 et c'était le score final de la partie. Un nul aurait été sûrement plus équitable, mais c'est la loi du football et l'Allemagne est à féliciter pour avoir su forcer la décision après sa période de doute.