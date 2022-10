Son nouveau statut à l’OM, sa remise en question… Les confessions de Dimitri Payet avant le Classique

En difficulté depuis le début de saison, Dimitri Payet reste encore optimiste.

Pour Dimitri Payet, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Encore au top de sa forme la saison passée, au point de postuler à une place en Équipe de France, le capitaine de l'Olympique de Marseille est cette année remplaçant.

Dimitri Payet veut laisser une bonne image

Cette situation l'aurait, à coup sûr, conduit à se rebeller par le passé. Le numéro 10 a ainsi eu des problèmes avec bon nombre de ses entraîneurs dans la citée phocéenne, de Marcelo Bielsa à André Villas-Boas en passant par Rudi Garcia, nombreux auront été ses coups de gueule.

Le Réunionnais en est d'ailleurs conscient, expliquant vouloir, à 35 ans, changer d'image : «Mon caractère de m**** m’a joué des tours par le passé. La situation dans laquelle je suis aujourd’hui m’aurait peut-être poussé à baisser les bras, à tirer la gueule et amener des mauvaises ondes dans le vestiaire. Mais ce n’est pas l’image de moi que je veux donner désormais.»

Son âge est d'ailleurs source de sagesse pour lui, qui a su faire évoluer son jeu à mesure que ses capacités physiques diminuaient : «A 35 ans, j’ai encore appris quelque chose, c’est essayer d’être un super sub. Je me dis que ceux qui sont indiscutables dans l’équipe ont tout fait pour l’être. Au début (de son éviction, ndlr), je me suis pris un peu la tête car je suis quand même un compétiteur. Pour autant, aujourd’hui, je m’en veux plus à moi qu’au coach ou à mes coéquipiers, car si je sais que si je suis à mon niveau, je joue», prouvant ainsi que les bonnes relations qu'il semble avoir avec Igor Tudor ne sont pas feintes.

La retraite, en tout cas, n'est pas une option pour le finaliste de l'Euro 2016. À un an et demi de la fin de son contrat, il n'envisage pas de raccrocher les crampons : «Je ne me vois pas arrêter dans deux ans. Je ne suis pas prêt encore. J’aime trop ça. Le matin, je me lève, je me dis que je vais à l’entraînement. Je n’y vais jamais en trainant des pieds. Là, c’est difficile, je prends le bon côté, je me dis qu’il ne me reste pas beaucoup de temps et qu’il faut profiter du temps de jeu qu’on me donne.»