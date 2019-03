Pauleta voit Mbappé marcher sur les traces de Cristiano Ronaldo

L'ancien buteur du PSG, Pedro Miguel Pauleta, estime que son successeur au sein de l'attaque francilienne peut suivre les pas de CR7.

Kylian Mbappé réalise une saison 2018/19 époustouflante, confirmant ainsi tout le bien qu'on pensait de lui. À Paris, il est même devenu l'atout offensif numéro un de l'équipe, dépassant Edinson Cavani au classement des meilleurs réalisateurs. Le champion du monde impressionne, y compris les anciennes idoles du Parc comme le Portugais Pedro Pauleta.

"L'Aigle des Açores" s'est confié au quotidien L'Equipe et a indiqué à quel point il était admiratif devant ce que réalise Mbappé depuis son éclosion au plus haut niveau : "Bien sûr. Cela fait deux ou trois ans qu'il impressionne tout le monde. C'est un joueur capable de faire la différence à tout moment. Il a atteint un niveau très élevé et a déjà beaucoup gagné alors qu'il n'en est qu'au début de sa carrière. C'est un joueur qui peut faire aimer le PSG aux supporters".

Pauleta juge que Mbappé peut aller encore plus haut, en devenant notamment l'égal de stars telles que Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi : "Il peut arriver au niveau de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo et gagner plusieurs Ballons d'Or. Il peut le remporter avec le PSG. Le club a beaucoup fait pour lui, j'espère qu'il y restera. Quand on est jeune, on peut toujours apprendre pour aller encore plus haut".

Séduit par Mbappé le footballeur et aussi l'homme

Pauleta a connu personnellement Cristiano Ronaldo puisque ses dernières années en sélection lusitanienne coïncidait avec les premiers pas internationaux de l'actuelle vedette de la Juventus. Pour lui, il existe beaucoup de points communs entre les deux génies. "Oui, il me fait penser à Cristiano Ronaldo, qui a débuté sur un côté et évolue de plus en plus axial. Je le vois bien finir n°9 comme lui. Mais aujourd'hui, ce n'en est pas un encore, je le préfère sur le côté gauche. Il aime bien rentrer dans l'axe avec son pied droit en partant de la gauche. Il possède plus d'espace sur un côté pour faire parler sa puissance. Il pourrait aussi évoluer en numéro 10, derrière un ou deux attaquants".

Enfin, l'ancien goleador du PSG a tenu à mettre en avant le côté à la fois modeste et ambitieux de l'international tricolore. Un mélange parfait pour durer dans ce milieu, selon lui. "Il est très mature et très simple. Il a envie d'être un grand du football, a-t-il souligné. On a discuté de son PSG et du mien. J'ai ressenti qu'il aime sincèrement le football. Les jeunes aujourd'hui préfèrent l'argent au football, pas lui".