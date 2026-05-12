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Paul Simonis ne fera définitivement plus son retour en Eredivisie

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Selon l'Algemeen Dagblad, Paul Simonis ne sera pas le prochain entraîneur principal du Sparta Rotterdam. L'ex-coach des Go Ahead Eagles semblait pourtant destiné à succéder à Maurice Steijn, mais il n'arrive pas à s'entendre avec le VfL Wolfsburg pour résilier son contrat. 

L’ancien coach des jeunes de Sparta, licencié par Wolfsburg en novembre, n’a pas réussi à trouver un accord pour résilier un contrat qui court jusqu’en milieu d’année 2027.

Le club néerlandais accélère désormais son processus de recrutement et s’intéresse de près à Rogier Meijer pour prendre la relève. L’ancien coach du NEC, actuellement assistant au Bayer Leverkusen où il avait rejoint Erik ten Hag l’an dernier, a été autorisé à rester après le départ précoce de Ten Hag et l’arrivée de Kasper Hjulmand.

Meijer a connu plusieurs succès à la tête du NEC : il a mené les Néerlandais en Vriendenloterij Eredivisie et les a conduits jusqu’en finale de l’Eurojackpot KNVB Beker 2024, perdue 1-0 face à Feyenoord.

Simonis avait pourtant remporté la Coupe des Pays-Bas avec Go Ahead l’année passée, au terme d’une finale haletante contre AZ. Ce succès lui avait ouvert les portes de l’Allemagne, même si son passage à Wolfsburg s’est révélé décevant. 

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Steijn avait annoncé il y a quelques semaines qu’il quitterait le club à l’issue de la saison, après deux passages sur le banc. Le technicien hollandais dirigera son dernier match dimanche, à l’occasion du derby face à Excelsior. 

Sparta peut encore espérer un billet pour les barrages européens, à condition que le FC Groningen, actuel neuvième, laisse des points en route contre la lanterne rouge Heracles Almelo. 

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